Как сохранить бодрость и энергию во время похудения?
Тем, кто сидел на диете, наверняка, знакомо, что в этот период тебя часто покидают силы. Появляется сонливость, вялость, постоянно хочется прилечь, энергия на нуле.
В итоге многие предпочитают оставаться с лишним весом, чем утратить активность и бодрость. Оказывается, можно безболезненно худеть и при этом сохранять энергичность. Для этого нужно соблюдать несколько правил.
«Многие пациенты при снижении веса выбирают слишком жёсткие диеты с выраженным ограничением калорий и усвояемых углеводов. В итоге энергообмен страдает, и у нас нет сил. При снижении веса для сохранения энергии нужно плавно менять рацион», — говорит эксперт.
Резко сокращать объем привычных порций не нужно. То же самое касается калоража. Если вы привыкли питаться на 3 тысячи калорий в сутки, переходите сначала на 2500, а потом на 2000.
Следите за поступлением в организм витаминов и минералов. Диета — это не только меньший объем калорий, но и меньшее поступлением микроэлементов.
Для адекватного контроля за дефицитами сдаем анализы раз в три месяца. Особенно это касается витаминов и гормонов, поддерживающих жизнедеятельность щитовидной железы. Иначе функция щитовидки может снизиться, и это негативно отразится на всем организме.
Не исключаем тренировки. Сохраняем адекватный уровень активности. Часто мы впадаем в крайности: либо исключаем спорт совсем из-за нехватки сил, либо тренируемся слишком агрессивно, чтобы как можно скорее добиться поставленного результата.
Выбирайте адекватные посильные нагрузки. Если хотите наращивать уровень нагрузки, делайте это постепенно.
Придерживаясь этих правил, вы сможете худеть и сохранять привычный уровень активности.
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