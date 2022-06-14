Китайские медики рассказали, как скажется на организме отказ от ужина через год
Сообщается, что участников эксперимента случайным образом поделили на две группы. Первая группа питалась с 8.00 до 16.00, учитывая при этом количество потребляемых калорий. Вторая группа испытуемых могла питаться в любое время, но с учетом соблюдения суточной нормы.
По словам ученых, результаты похудения у обеих групп оказался сравнительно одинаков. Нутрициологи заявили, что отказ от ужина менее эффективен за счет жестких рамок, которые могут привести к обратному эффекту - перееданию.
Дело в том, что людям сложно контролировать себя, особенно ночью, когда голод мешал засыпать. В результаты ученые склоняются к мнению, что интервальное голодание мало эффективно. Легче, проще и эффективнее следить за тем, что и в каком количестве потребляет человек. Таким образом удается снизить объем калорий. Их дефицит и способствует снижению веса, резюмировали китайски ученые.
Также ученые рассказали, что интервальное голодание может спровоцировать возвращение “утраченных” килограммов. Помимо этого у ряда испытуемых из первой группы стали наблюдаться проблемы с желудком и снижение мышечной ткани.
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