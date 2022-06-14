Китайские медики рассказали, как скажется на организме отказ от ужина через год

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Желающие похудеть люди часто прибегают к кардинальным мерам, чтобы сбросить за короткий срок максимально возможное количество килограммов. Один из таких способов - отказ от вечернего приема пищи. Группа китайских ученых решила проверить почти на 140 испытуемых эффективность этой методики. Результаты годового эксперимента опубликовал научное издание “Медицинский журнал Новой Англии”.Сообщается, что участников эксперимента случайным образом поделили на две группы. Первая группа питалась с 8.00 до 16.00, учитывая при этом количество потребляемых калорий. Вторая группа испытуемых могла питаться в любое время, но с учетом соблюдения суточной нормы.По словам ученых, результаты похудения у обеих групп оказался сравнительно одинаков. Нутрициологи заявили, что отказ от ужина менее эффективен за счет жестких рамок, которые могут привести к обратному эффекту - перееданию.Дело в том, что людям сложно контролировать себя, особенно ночью, когда голод мешал засыпать. В результаты ученые склоняются к мнению, что интервальное голодание мало эффективно. Легче, проще и эффективнее следить за тем, что и в каком количестве потребляет человек. Таким образом удается снизить объем калорий. Их дефицит и способствует снижению веса, резюмировали китайски ученые.Также ученые рассказали, что интервальное голодание может спровоцировать возвращение “утраченных” килограммов. Помимо этого у ряда испытуемых из первой группы стали наблюдаться проблемы с желудком и снижение мышечной ткани.