Знаменитый биолог предупредила о неожиданной опасности чая в пакетиках

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, во время пандемии получившая широкую известность благодаря своим многочисленным интервью и комментариям в СМИ на тему коронавируса, опубликовала в инстаграме пост об опасности микропластика.Биолог рассказала об исследовании китайских ученых, доказавших, что микропластик в пище вызывает воспалительные заболевания кишечника. Изучая вопрос, сотрудники Школы окружающей среды Нанкинского университета нашли в организмах испытуемых 15 видов микропластика, среди которых преобладали полиэтилентерефталат (22,3-34,0%) в листочках и полиамид (8,9-12,4%) в волокнах.По данным Барановой, из всех пищевых продуктов и того, что вместе с ними потребляется внутрь, больше всего микропластика содержат чайные пакетики. «Поэтому заваривайте ваш чай в чайничке, как бабушка говорила. И заварки не жалейте», – заключила специалист.