Отоларинголог предсказал эру глухих из-за «омикрона»
Нейротропные свойства коронавируса (то есть его способность воздействовать на нервные клетки) хорошо известны – благодаря им он лишает человека обоняния. «Если коронавирусная инфекция, «омикрон», поскольку он нейротропный, начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», – посоветовал доктор.
По его словам, чем быстрее «омикрон» будет удален из организма, тем меньше риск осложнений. «Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы «омикрон» как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», – объяснил Зайцев.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн подтвердил слова коллеги: «Различные патологии с коронавирусом возможны. И нарушения дыхания, и нарушения обоняния, и нарушение слуха. Это все возможно».
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