Отоларинголог предсказал эру глухих из-за «омикрона»

Если омикрон-штамм коронавируса мутирует так, что «научится» поражать слуховой нерв, в мире наступит «эра глухих», предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Нейротропные свойства коронавируса (то есть его способность воздействовать на нервные клетки) хорошо известны – благодаря им он лишает человека обоняния. «Если коронавирусная инфекция, «омикрон», поскольку он нейротропный, начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», – посоветовал доктор.По его словам, чем быстрее «омикрон» будет удален из организма, тем меньше риск осложнений. «Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы «омикрон» как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», – объяснил Зайцев.Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн подтвердил слова коллеги: «Различные патологии с коронавирусом возможны. И нарушения дыхания, и нарушения обоняния, и нарушение слуха. Это все возможно».