Ни в коем случае не целуйте домашних животных: вот чем это грозит

Медики категорически не рекомендуют целовать домашних животных, особенно тех, которые бывают на улице. На их шерсти, а тем более в слюне, содержится огромное количество микроорганизмов и паразитов, многие из которых опасны для человека, – лишайные грибки, гельминты, золотистый стафилококк и т. д.Кошки, хоть и склонны к чистоплотности и на улице обычно не бывают, тоже не безобидны – от них можно подцепить токсоплазмоз. Эта инфекция, которой заражены, по разным оценкам, от 30% до 65% человечества, редко переходит в болезнь, но с очень тяжелыми последствиями. Доказано, что токсоплазма в мозге провоцирует рискованное поведение – водители, зараженные ею, втрое чаще становятся виновниками ДТП.Гладить домашних питомцев можно при условии соблюдения элементарной гигиены (не касаться после этого глаз или рта немытыми руками), а целовать не стоит вообще. Да им это и не очень приятно, за исключением некоторых пород собак.