Никогда не ешьте: врач Шарапова назвала людей, которым категорически противопоказан арбуз

Употребление арбуза может навредить людям, страдающим рядом заболеваний.Заслуженный врач России Ольга Шарапова назвала категории людей, кому противопоказаны арбузы.В интервью URA.RU специалист отметила, что от арбузов стоит отказаться тем, у кого слабое пищеварение и тем, кто страдает диареей. Также стоит ограничить себя в поедании ягоды пациентам с мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы.«Не советую есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы», — добавила врач.Шарапова посоветовала употреблять арбуз до обеда и не более 300 грамм. Желательно делать это отдельно от остальных приемов пищи. Конечно же, арбуз должен быть спелым.