Никогда не ешьте: врач Шарапова назвала людей, которым категорически противопоказан арбуз
Заслуженный врач России Ольга Шарапова назвала категории людей, кому противопоказаны арбузы.
В интервью URA.RU специалист отметила, что от арбузов стоит отказаться тем, у кого слабое пищеварение и тем, кто страдает диареей. Также стоит ограничить себя в поедании ягоды пациентам с мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы.
«Не советую есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы», — добавила врач.
Шарапова посоветовала употреблять арбуз до обеда и не более 300 грамм. Желательно делать это отдельно от остальных приемов пищи. Конечно же, арбуз должен быть спелым.
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