Тромбы и кровотечения: названы опасные последствия дефицита витамина K

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Витамин K играет важную роль в некоторых процессах организма.Стало известно, чем грозит дефицит витамина K в организме. Этот витамин необходим для образования нескольких веществ, которые помогают свертывать кровь при повреждении сосудов. Нехватка этих веществ может привести к чрезмерному кровотечению и образованию синяков.Помимо этого, витамин K играет важную роль в предотвращении потери костной массы, пишет MK.RU. У пациентов с дефицитом этого витамина может помимо всего прочего наблюдаться кровь в стуле и увеличиваются риски протромбинового времени.Источниками витамина K считаются капуста, шпинат, брокколи, говяжья печень, курица, киви и авокадо.