Как мы лечим боль, просто потерев больное место

При боли мы рефлекторно хватаемся за больное место, чтобы облегчить ощущения. Это действительно помогает – британские ученые подтвердили феномен и объяснили его механизм.Как оказалось, нервная система притупляет чувствительность тех участков тела, на которые человек собирается воздействовать, и прикосновение активирует эту анестезию. Природа предусмотрела ее для защиты от острой боли, которую иначе могло бы причинить любое движение.Ученые Института когнитивной нейробиологии Университетского колледжа Лондона провели эксперимент, в ходе которого добровольцы совали пальцы в горячую воду, а потом дотрагивались до них, и установили, что это помогает уменьшить болевые ощущения в среднем на 64%. Выяснилось также, что если больного места касается другой человек, это не дает никакого эффекта.По мнению исследований, прикосновения к отдельным частям тела как бы очищают соответствующие им участки на внутренней «карте тела». «Боль – это не просто сигнал, который идет от тела к мозгу. Она обрабатывается в нашем мозге в зависимости от того, как он представляет себе нынешнее состояние тела. Мы установили, что человек способен снизить интенсивность восприятия этих сигналов», – объяснила доктор Марджолейн Каммерс.