5 видов спорта без посещения спортзала

Многие люди не занимаются физическими нагрузками, так как не хотят посещать спортзал. В реальности, есть масса видов спорта, для занятия которыми ходить в зал не нужно.Сквош/ТеннисПлощадки для сквоша и ракетбола часто переполнены людьми всех возрастов и уровней физической подготовки. Это потому, что сквош или ракетбол могут быть чем угодно: от занятий для новичков до высокоинтенсивных тренировок. Замедление темпа игры — ключ к тому, чтобы сделать эти динамичные действия доступными с самого начала. Сквош, ракетбол и даже теннис укрепляют спину, плечи, руки, грудь, квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия, а также мышцы кора. Было также доказано, что теннис снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.БоксХотите заниматься спортом, который одновременно укрепляет все мышцы вашего тела — ноги, плечи, руки, живот, руки и спину? Бокс для вас! Поскольку это одновременно и функциональная, и эстетическая тренировка, бокс тонизирует область живота. Он также повышает минеральную плотность костей, снимает стресс, укрепляет сердечную мышцу и легкие, наращивает мышцы в плечах и многое другое.ПлаваниеСписок лучших видов спорта для фитнеса включает занятия, которые требуют совместной работы мышц верхней и нижней части тела. Плавание — идеальная тренировка всего тела для тех, кто ищет соревновательную и напряженную тренировку, которая укрепляет как силу, так и выносливость. Это также отличный вариант для тех, кто ищет малотравматичный вид спорта или упражнения.БегЭто высокоинтенсивная тренировка, которая может пригодится вам во многих отношениях. Вы сжигаете больше калорий, что может помочь вам похудеть. Знаете ли вы, что бег увеличивает выработку гормона под названием пептид YY, который подавляет чувство голода и заставляет вас есть меньше? Мало того, бег также помогает контролировать уровень энергии каждый день, лучше спать, повышает выносливость, дарит сияющую кожу, улучшает память, контролирует перепады настроения, укрепляет сердечные мышцы, улучшает объем легких и иммунную систему.ВелосипедОдним из лучших видов спорта без спортзала является езда на велосипеде. Она повышает выносливость, тонизирует мышцы, помогает похудеть, сохраняет сердце активным и здоровым, увеличивает силу и снижает стресс. Это также один из лучших способов привести ноги в тонус, одновременно уменьшая жир на животе. Знаете ли вы, что час езды на велосипеде поможет сжечь, в среднем, до 650 калорий даже в умеренном темпе?