С чем вредно сочетать хлеб: объясняет диетолог Арзамасцев

Одним из самых вредных для здоровья кулинарных сочетаний является белый хлеб с вареньем, утверждает диетолог Евгений Арзамасцев.В интервью медик сообщил, что употребление белого хлеба в целом нельзя считать полезным и нужным.«Высокообработанная мука, очень мало витаминов и достаточно высокий гликемический индекс – его в принципе лучше не использовать», – объяснил свою позицию Арзамасцев.Также диетолог высказался о том, с чем вредно сочетать такой хлеб.«Наиболее вредным является сочетание белого хлеба со сладкими продуктами, такими как варенье», - констатировал диетолог.Арзамасцев назвал подобное сочетание продуктов «бомбой замедленного действия», разрушающей организм. Эксперт заметил, что такое кушанье представляет собой соединение простых углеводов, наделяющих организм пустыми калориями, отличающиеся быстрым усвоением. Уровень сахара после этого взмывает ввысь, а затем быстро падает, и человек вскоре после перекуса из белой муки с чем-то сладким вскоре снова хочет есть, причем сильно.При сидячей работе, общей малоподвижности может быстро произойти набор веса.«Если еще есть какие-то намеки на нарушение углеводного обмена, то в дальнейшем такой хлеб будет провоцировать ожирение и сахарный диабет», – добавил медик.Арзамасцев порекомендовал употреблять в пищу цельнозерновой хлеб, содержащий больше витаминов. Но и полезный хлеб вредно сочетать с некоторыми продуктами – это, например, мясо, бобовые, грибы, тяжелые блюда. Хлеб нужно в целом есть умеренно, а сочетать его лучше с легкой пищей вроде овощей, салатов или супов, резюмировал эксперт.