Когда нет сил: признаки хронической усталости, с которыми срочно надо к врачу

Астения или синдром хронической усталости — это болезненное состояние. И не стоит думать, что его причина — только в переутомлении. Врачи Сеченовского университета рассказали, какие заболевания могут проявляться симптомом «нет сил», и почему прийти к доктору с жалобой «я устала» — не стыдно.По статистике ВОЗ, астенические расстройства занимают 2-3 место в мире по распространенности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Астению часто также называют синдромом хронической усталости или неврозом истощения.Что же это за болезнь, какими бывают симптомы астении, что за врачи ее лечат и почему с жалобами на усталость обращаться к медикам не должно быть стыдно! На вопросы ответили врачи-терапевт, невролог и психиатр Сеченовского университета.врач-терапевт, профессор Сеченовского университета- Сейчас заболевания протекают с очень малым количеством симптомов, — считает врач-терапевт Серафима Тазина. — И чтобы их увидеть, надо больше о них узнавать и спрашивать. Астения как проблема больше изучается неврологами и психиатрами. Но и у терапевтов и врачей общей практики есть своя роль — ведь именно к ним первым приходит пациент с жалобами постоянную усталость, что вроде ничего и не болит, но не хватает энергии выполнять свои обязанности. И за словами «у меня нет сил» может скрываться множество заболеваний. Поэтому с пациентом обязательно надо поговорить, выяснить другие жалобы. Вряд ли усталость будет единственной.врач-психиатр, кандидат медицинских наук, преподаватель Сеченовского университета- Я бы определил астению как ситуацию, когда человек понял, что устал, сделал перерыв на одну-две недели, отдохнул, но астения осталась, — рассказывает о симптомах астении врач-психиатр Дмитрий Петелин. — Вообще, каждый второй пациент на приеме у психиатра говорит об утомляемости, упадке сил и повышенной истощаемости. Но об астении расскажут не только эти признаки. Стоит обратить внимание и на телесные проявления — это мышечная слабость, нарушения сна — он часто чуткий и прерывистый, и не приносит чувства отдыха.Также при астении характерны гиперэстетические проявления, отмечает психиатр.— Это утомляемость и при этом повышенная раздражительность и повышенная чувствительность ко всему — свет неприятный яркий вызывает раздражение, звуки — машина проехала, тут же вскидывается человек, тут же просыпается ночью. Все это — тоже признаки астении, — поясняет врач.врач-невролог, кандидат медицинских наук, преподаватель Сеченовского университета- К неврологу часто приходят не только с жалобами на упадок сил, но и с характерными для астении симптомами — головной болью, болью в спине, повышенной раздражительностью, — говорит и невролог Виолетта Толмачева. — Это состояние считается болезненным, поскольку не проходит после отдыха и сопровождается снижением не только физической, но и умственной активности.Причины астениигипотиреоз,диабет,анемия,сосудистые заболевания головного мозга,последствие черепно-мозговых травм,последствие перенесенных вирусных инфекций — например ковида.Известно, что астенические нарушения чаще затрагивают женщин, а не мужчин. Такому состоянию больше подвержены подростки и пожилые люди.Когда с астенией точно пора к врачу- Когда ты тяжело поработал и очень устал, хочешь какое-то время «потупить» и нет желания что-то делать — то это вряд ли повод обратиться к врачу, — говорит психиатр Дмитрий Петелин. — Тревожные симптомы астении, с которыми надо идти за помощью, — это, если человек начинает «проваливаться» по функционированию, ограничивает всю свою деятельность работой, а в выходные лежит в кровати, не общается с детьми…Постоянная усталость может быть защитной реакцией организма, говорить о патологическом процессе или сигнализировать о болезни. Астения — это реакция организма на любое состояние, угрожающее истощением энергетических ресурсов и может быть связано с чрезмерной работой, интенсивной интеллектуальной деятельностью, недостаточным отдыхом, недосыпом и нездоровыми привычками.Жаловаться врачу на «нет сил» — не стыдноМногие считают, что прийти к врачу с жалобами на упадок сил при отсутствии реальных физических симптомов — это как-то неправильно и даже стыдно.- Этот вопрос возник из-за загруженности врачей — когда кажется странным, что вроде бы здоровый пациент говорит принявшему 40 человек за смену терапевту, что он устал, — признает невролог Виолетта Толмачева. — И это проблема культурно-социологическая.Но сами медики уверены — ничего плохого в заботе о собственном здоровье нет.- Стыдно продолжать сидеть дома, жаловаться родственникам, говорить всем, какой ты больной и — ничего при этом не предпринимать. Стыдно собой не заниматься! Надо обращаться за помощью, чтобы качество жизни у тебя улучшилось, — уверена врач-терапевт Серафима Тазина.- Ни в коем случае нельзя игнорировать этот симптом — когда человек находится в состоянии стресса, у него нет желания ничего делать, работать, — говорит невролог. — В данной ситуации хронический стресс может быть триггером более серьезных соматических расстройств. Перегрузка нервной системы приводит к слому адаптивных механизмов и могут заявить о себе даже те заболевания, что раньше «молчали».Как лечить астению- Обследований захочется сделать много и разных. Но ни один грамотный доктор не будет делать сразу все. Сначала нужно выстроить диагностическую концепцию, — рассказывает терапевт Серафима Тазина. — Чаще всего одно заболевание стоит на первом месте — и правильно двигаться в одну сторону, а если не получится — смотреть что-то еще. Начинаем обязательно с анализа крови, биохимического и клинического, анализа мочи общего. Главное, чтобы врач двигался логически от этапа к этапу и понимал — ради чего он это делает. И пациент это понимал тоже. Это очень важно.Медики обращают внимание, что справиться с заболеванием не всегда можно легко и просто — волшебной таблетки от астении не существует. Это комплексный и не всегда быстрый процесс. В него входит медикаментозная терапия, психотерапевтическая помощь, соблюдение режимов сна и бодрствования.