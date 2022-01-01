Как защитить себя от тополиного пуха: практичные советы

Аллергию вызывает не сам пух, а то, что он на себе переноситИюнь – долгожданное время года, но для многих он омрачается цветением тополей и становится просто невыносимым периодом для аллергиков. Вездесущий пух достает даже в квартире, не говоря уже об улице.Заложенность носа, отечность слизистой, зуд, чиханье, насморк, покраснение глаз, высыпания на коже – на самом деле аллергию вызывает не сам тополиный пух. Он лишь переносит разные аллергены – от обычной пыли до пыльцы растений.Но парящие в воздухе пушинки доставляют неприятности даже здоровым людям, щекоча нос и раздражая глаза. Как можно от него спастись и легче перенести период цветения тополей, узнайте в нашей статье.Как защититься от тополиного пуха: лайфхакиМестонахождение . Тем, у кого проявляются аллергические симптомы на пух, следует поменьше находиться на улице в разгар дня, особенно в сухую и ветреную погоду. В это время в воздухе содержится максимальная концентрация пыльцы.Маска . Медицинская маска, респиратор или бандана сделают процесс дыхания сложнее в жару, зато в некоторой степени защитят от попадания пуха в нос и рот. Главное, чтобы ткань плотнее прилегала к лицу. Не забывайте регулярно менять одноразовую маску, увлажнять ткань и стирать бандану.Очки и маска спасают от тополиного пуха / Фото: pixabayОчки . Принцип, что и у маски: чем плотнее прилегают очки к области глаз, тем надежнее они защищают.Прическа . В разгар цветения тополей длинные волосы лучше завязывать в пучок и надевать головной убор, потому что пушинки оседают на волосах.Водные процедуры . Приходя домой с улицы, обязательно умойтесь, примите душ, промойте нос и носоглотку водой.Вода спасает от пуха / Фото: unsplashСпрей . Приобретите в аптеке спрей с морской водой и регулярно его используйте. Вода смывает пух и пыль, увлажняет слизистую носа, и дышать становится легче.Кондиционер . Аллергикам лучше переждать период цветения тополей и не открывать окна, если у вас есть кондиционер. Так вы сохраните не только прохладу, но и герметичность пространства в доме.Проветривание . Если же кондиционера нет, тогда, напротив, рекомендуется часто проветривать квартиру. Но при этом обязательно поставьте на окна сетки с мелкими ячейками или натяните марлю, иначе пух заполонит дом.Уборка . Обязательно проводите в доме ежедневную влажную уборку. В жару можно увлажнять воздух в квартире и сетки на окнах. Попавшая внутрь пыльца при этом оседает быстрее.