Гигиена души: психолог объяснила, как правильно плакать, чтобы снять стресс

Говорят, что если переживать горе со слезами, будет значительно легче. Мы плачем, когда нам больно, грустно, одиноко, но насколько это полезное действие? Есть ли реальная польза от слез или это просто эмоции, и не более того?Люди могут плакать в силу разных причин — от горя, физической, душевной боли и эмоционального шока, от переполняющих чувств и даже от радости. Подобные эмоциональные реакции более типичны для детей — плачем они общаются, выражают свои эмоции, пока еще не научились говорить, демонстрируют обиду, боль или разочарование. Но и взрослые люди тоже плачут, хотя и не так часто, как дети. Женщины делают это чаще, мужчины — реже (хотя бывают и исключения).С точки зрения физиологии плач — это психофизическая реакция, связанная с усиленным выделением из глаз жидкости — слез. На фоне плача повышается артериальное давление, учащается дыхание, непроизвольно сокращаются надбровные и окологлазные мышцы на лице, напрягается плечевой и шейный отдел позвоночника. Но насколько нам нужна эта реакция, полезно ли плакать? Этот вопрос «Доктор Питер» обсудил с Ириной Нуждовой, психологом, гипнотерапевтом клиники АБИА.Плакать нужно?Еще Антуан де Сент-Экзюпери словами Маленького принца говорил: «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно?» Нужно, конечно, нужно. И в первую очередь это важно нам самим! Нашему телу, нашей психике, каждому из нас — ребенку, женщине, мужчине, вне зависимости от возраста, профессии, социального статуса и состояния здоровья. И этому есть вполне понятные объяснения. Есть сразу несколько причин, чем слезы полезны для здоровья человека.Защищают здоровье глазСлезы полезны как защита для слизистой оболочки глаза. Возможно, мы очень много времени проводим в зрительном напряжении, перед телевизором или с гаджетами, и это зачастую приводит к ощущению сухости глаз. Иногда полезно просто поплакать, чтобы слезы «промыли» все слизистые от посторонних микрочастиц, микроорганизмов, увлажнили внутреннее пространство века.Вспомните, наши глаза наполняются слезами при сильном ветре, на морозе. Это очень важный механизм саморегуляции работы в системе зрительного анализатора. Обратите внимание, конечно, если «плачет» только один глаз, причем слезится постоянно. В этом случае нужно обратиться к врачу-офтальмологу, чтобы он посмотрел, в порядке ли слезная железа.Плач проводит «гигиену души»О том, что полезно «иногда поплакать», в книгах и глобальной сети на сегодняшний день написано очень много.«Мне нравится сравнение с приемом душа: каждое утро мы заботимся о гигиене своего тела, моем руки, ноги, голову. И очень редко задумываемся о том, что наши эмоции, чувства, мысли тоже заслуживают чистоты», — уточняет Ирина Александровна.Плач — это душ для нашей психики! Он «волшебным» образом помогает снять внутреннее напряжение. Плач помогает:переживать утрату, горе («отгоревать» что-то),снять эмоциональное напряжение после ссоры («выплакаться»),или пережить свое бессилие в каком-то случае («плачу от бессилия»).В русских традициях наших предков были «плакальщицы», которых приглашали, чтобы они звуками своего голоса, «всхлипываниями», «причитаниями» помогали людям начать плакать в минуты горя. Вы замечали, что в тот момент, когда вы испытываете безудержную радость, вы тоже смеетесь «до слез».Помогает в самосохранении и борьбе со стрессомС точки зрения функции тела процесс «плача» запускает множество механизмов саморегуляции, так как основная задача этой самой загадочной системы «человек» — самосохранение, то есть стабильное, спокойное продолжение жизни.Стресс всегда направлен на выживание в ситуации «здесь и сейчас», «бей или беги». И он должен быть краток, что не всегда возможно. Когда человек плачет, происходит рефлекторное воздействие на диафрагму, на область «солнечного сплетения», на центры вегетативной регуляции. В этот момент запускаются процессы, направленные на снижение уровня гормонов стресса (в том числе кортизола), нормализацию пульса, артериального давления и так далее.Нужно научиться правильно плакатьОднако очень важно отметить, что плакать нужно «правильно». Мало кого из нас (а, возможно, и никого), не учили плакать. Чаще всего мы слышим, да и говорим: «хватит реветь», «мужчины не плачут», «что ты нюни распустил(а)», «рева-корова» и что там еще. Узнаете?Научите себя плакать! Самые хорошие в этом процессе учителя — дети. Они плачут навзрыд, от души. Пока им не станет легче, потом чаще всего следует несколько глубоких вдохов с всхлипыванием, и они готовы снова радоваться.Именно поэтому — плачьте как дети, навзрыд, от души, «всхлипывая» (очень короткий рефлекторный вдох), постарайтесь на выдохе чуть приоткрыть рот и растянуть выдох (как бабушки на скамеечке, со звуком «Ха!», создавая практически стон). Если после плача рождается крик «Ааааа!», не сдерживайте его. Кричите — так тело и психика избавляется от гнева, страха, боли.Слезы — не признак слабости«Скупая мужская слеза» или «девичья слеза» — это прекрасный способ показать окружающим свою силу, эмоции. Но истинная глубинная сила здоровья всегда в нас самих, это личная история каждого и она в том числе в том, чтобы «оплакать» то, что нас ранило, и идти дальше.Можно сделать это обычной еженедельной (как вам душа подскажет) практикой, в уединенном месте, на природе, в душе. Отнеситесь к этому как к гигиенической процедуре, но не используйте алкоголь, чтобы расплакаться. Это совсем другая история, с алкоголем механизмы проблем души только усугубляются.И еще. Существует такая медитативная практика, которая помогает снять эмоциональные блоки: 20 минут смеха, 20 минут плача и 20 минут просто тишины (сидя или лежа). Это поможет разгрузить психику и снять стресс, а это важно в современном мире.