Веселящий газ поможет при хронической боли
Веселящий газ может быть новым методом лечения весьма болезненных симптомов, вызываемых расстройством под названием фибромиалгия. До трёх миллионов жителей Великобритании страдают от этого недуга, который резко увеличивает чувствительность к боли, вызывает напряжение мышц, нарушения сна, головные боли, депрессии и проблемы с памятью и концентрацией. Причина фибромиалгии точно не установлена, хотя ученые отмечали у жертв этого расстройства повышенный показатель химического вещества глутамата, который воздействует на переработку мозгом сообщений о боли.
Во многих случаях фибромиалгия вызывается физическими, психическими или стрессовыми событиями, вроде инфекций, несчастных случаев или даже скорби по усопшему родственнику. Лечение расстройства бывает довольно сложным, поскольку каждый пациент реагирует по-разному. Сейчас активно применяются разные обезболивающие и антидепрессанты.
И вот теперь исследователи из Университета Чикаго предлагают воспользоваться веселящим газом, поскольку он производит интоксикационный эффект при вдыхании. В Америке его широко применяют в стоматологии, он уменьшает уровень болей и усиливает спутанность сознания за счёт выработки естественных болеутоляющих компонентов вроде дофамина и эндорфинов. Новое исследование показало, что веселящий газ способен блокировать производство глутамата, который и усиливает боль. А это делает его эффективным средством при фибромиалгии
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