Веселящий газ поможет при хронической боли

Способны ли сеансы с использованием веселящего газа облегчить состояние у людей с хронической болью? Британский врачи начинают применять этот метод при борьбе с фибромиалгией.Веселящий газ может быть новым методом лечения весьма болезненных симптомов, вызываемых расстройством под названием фибромиалгия. До трёх миллионов жителей Великобритании страдают от этого недуга, который резко увеличивает чувствительность к боли, вызывает напряжение мышц, нарушения сна, головные боли, депрессии и проблемы с памятью и концентрацией. Причина фибромиалгии точно не установлена, хотя ученые отмечали у жертв этого расстройства повышенный показатель химического вещества глутамата, который воздействует на переработку мозгом сообщений о боли.Во многих случаях фибромиалгия вызывается физическими, психическими или стрессовыми событиями, вроде инфекций, несчастных случаев или даже скорби по усопшему родственнику. Лечение расстройства бывает довольно сложным, поскольку каждый пациент реагирует по-разному. Сейчас активно применяются разные обезболивающие и антидепрессанты.И вот теперь исследователи из Университета Чикаго предлагают воспользоваться веселящим газом, поскольку он производит интоксикационный эффект при вдыхании. В Америке его широко применяют в стоматологии, он уменьшает уровень болей и усиливает спутанность сознания за счёт выработки естественных болеутоляющих компонентов вроде дофамина и эндорфинов. Новое исследование показало, что веселящий газ способен блокировать производство глутамата, который и усиливает боль. А это делает его эффективным средством при фибромиалгии