Какая боль в ногах может указать на образование тромба

Пожилой возраст, инфекции, включая COVID-19, сидячий образ жизни — все это считается факторами риска развития тромбоза. Разбираемся, как заподозрить образование опасного кровяного сгустка в организме.Как появляются тромбы«Тромбы образуются, когда определенные части крови сворачиваются, соединяясь в полутвердую массу. Этот процесс может начаться из-за травмы или в случае, если нарушена целостность внутренней стенки сосуда, замедлился ток крови, она стала более вязкой», — рассказывала «Доктору Питеру» кардиолог Ирина Яснова.Главная опасность тромба состоит в том, что он, оторвавшись от сосуда, может закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта.Различают 2 основных типа тромбоза:венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.Как заподозрить образование тромбаМногим известно, что если они страдают от боли в груди, одышки, учащенного сердечного ритма, то медлить не стоит — нужно срочно к кардиологу. Но опасная боль может также появиться и в других частях тела, например, в ноге.Вас должны насторожить следующие симптомы:участок кожи на ноге покраснел, опух, боль все продолжает усиливаться;боль как будто бы разливается, пораженный участок начинает ныть;в ноге появилась тяжесть, к ней неприятно прикасаться;визуально одна нога стала больше другой.Так, например, при образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отечная, синюшного цвета по сравнению с другой. Любимое место, куда тромбы потом устремляются, — это легкие. Выявить опасный кровяной сгусток поможет ультразвуковое исследование.Про факторы рискаЕсли вы страдаете от отека, тяжести в ногах, а еще и можете поставить галочки напротив некоторых утверждений, которые написаны ниже, то вам точно нужно обратиться к кардиологу, говорят эксперты:Вы путешествовали в течение последних 90 дней (например, были длительные перелеты или поездки);Вы получили травму средней или тяжелой степени, например, было падение, ушиб или перелом кости;Вы недавно перенесли операцию;Вам прописали гормональные противозачаточные средства или заместительную гормональную терапию;У вас есть онкология в анамнезе;У вас боли в груди, одышка, голова кружится, появился странный кашель.Простая профилактикаТромбозы уносят жизни практически каждого второго жителя планеты, приводя к инсультам и инфарктам. А риск образования тромбов возрастает, когда кровь становится слишком густой. Как разжижать кровь без лекарств? Кардиолог Анна Кореневич перечислила целых 8 способов.