Какая боль в ногах может указать на образование тромба
Как появляются тромбы
«Тромбы образуются, когда определенные части крови сворачиваются, соединяясь в полутвердую массу. Этот процесс может начаться из-за травмы или в случае, если нарушена целостность внутренней стенки сосуда, замедлился ток крови, она стала более вязкой», — рассказывала «Доктору Питеру» кардиолог Ирина Яснова.
Главная опасность тромба состоит в том, что он, оторвавшись от сосуда, может закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта.
Различают 2 основных типа тромбоза:
венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;
артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.
Как заподозрить образование тромба
Многим известно, что если они страдают от боли в груди, одышки, учащенного сердечного ритма, то медлить не стоит — нужно срочно к кардиологу. Но опасная боль может также появиться и в других частях тела, например, в ноге.
Вас должны насторожить следующие симптомы:
участок кожи на ноге покраснел, опух, боль все продолжает усиливаться;
боль как будто бы разливается, пораженный участок начинает ныть;
в ноге появилась тяжесть, к ней неприятно прикасаться;
визуально одна нога стала больше другой.
Так, например, при образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отечная, синюшного цвета по сравнению с другой. Любимое место, куда тромбы потом устремляются, — это легкие. Выявить опасный кровяной сгусток поможет ультразвуковое исследование.
Про факторы риска
Если вы страдаете от отека, тяжести в ногах, а еще и можете поставить галочки напротив некоторых утверждений, которые написаны ниже, то вам точно нужно обратиться к кардиологу, говорят эксперты:
Вы путешествовали в течение последних 90 дней (например, были длительные перелеты или поездки);
Вы получили травму средней или тяжелой степени, например, было падение, ушиб или перелом кости;
Вы недавно перенесли операцию;
Вам прописали гормональные противозачаточные средства или заместительную гормональную терапию;
У вас есть онкология в анамнезе;
У вас боли в груди, одышка, голова кружится, появился странный кашель.
Простая профилактика
Тромбозы уносят жизни практически каждого второго жителя планеты, приводя к инсультам и инфарктам. А риск образования тромбов возрастает, когда кровь становится слишком густой. Как разжижать кровь без лекарств? Кардиолог Анна Кореневич перечислила целых 8 способов.
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