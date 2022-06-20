Врачи рассказали о свойстве смородины защищать от болезней сердца и рака

Черная смородина является превосходной защитницей от развития болезней сердца и рака – об этом рассказали врачи на съемках программы о здоровье Елены Малышевой.В частности, врач Герман Гандельман заметил, что в ягоде содержатся вещества антоцианы, помогающие организму противостоять действию канцерогенов.«Антоцианы черной смородины уничтожают раковые клетки, которые образуются из-за свободных радикалов – последние вылавливаются ими и обезвреживаются», - сообщил доктор Гандельман.В свою очередь, врачи Дмитрий Шубин и Елена Малышева рассказали о значительной пользе смородины как естественного средства профилактики болезней сердца и сосудов. По словам медиков, ягода отличается впечатляюще высоким содержанием витамина С. Данный витамин-антиоксидант крайне позитивно сказывается на состоянии сосудистой ткани, благодаря ему артерии и сосуды сохраняют эластичность и свойство расширяться при увеличении тока крови. Таким образом они становятся лучше защищены от возможных травм, разрывов. Это в конечном итоге делает человека более устойчивым к риску инфаркта или инсульта, поскольку именно с хрупкостью кровеносных сосудов бывают тесно связан эти опасные для жизни состояния.«В черной смородине содержатся три суточные дозы витамина C», - рассказала Елена Малышева вместе с коллегами.