10 забавных фактов о зевоте

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Когда вы зеваете, то вряд ли задумываетесь, что происходит с вами в этот момент. Зевота – привычное дело, и всегда происходит автоматически.Что такое зевота? И почему при одном только упоминании этого слова мы начинаем зевать? Что говорят учёные об этом странном явлении?Пора узнать, зачем мы заглатываем воздух ртом и как это влияет на наш мозг.1. Зевота охлаждает мозгВообще, для учёных до сих пор загадка, почему живые существа зевают. Самое распространённое объяснение — чтобы увеличить приток кислорода в организм. Но это миф.На самом деле это необходимо, чтобы охладить содержимое черепной коробки. Доктора из Университета штата Нью?Йорк не смогли установить связи между зевотой и уровнем кислорода в крови, но заметили, что она влияет на температуру мозга.Люди охотнее заглатывают воздух ртом, когда им жарко. Это помогает охладить мозг.Именно поэтому человеческое тело не только вдыхает большие объёмы воздуха при зевке, но и одновременно с этим рефлекторно растягивает мышцы вокруг черепа. А это приводит к притоку более холодной крови к голове. Эффект усилится, если её запрокинуть.2. Люди зевают и плачут одновременноТо, что у нас увлажняются глаза во время зевания, — побочный эффект движения мышц лица. Организм вытягивает челюсть, это усиливает давление на слёзные железы, и влага выделяется сама собой. Вот.Так что если вам надо будет вдруг заплакать, заставьте себя незаметно зевнуть. Это такой лайфхак. Пользуйтесь.3. Зевая, можно порвать себе лёгкоеКазалось бы, самое безобидное на свете занятие. Сиди себе и зевай сколько влезет. Но даже такое простое действие может привести к печальным последствиям.Например, как?то раз в Ухане один незадачливый китаец по фамилии Оу собирался на работу. Он потянулся и зевнул так сильно, что сделал себе дырку в лёгком — это называется пневмоторакс. Поначалу он не обратил внимания на боль, но потом она так усилилась, что бедняга не смог дышать, и его госпитализировали. К счастью, оклемался.Доктор Чэнь Баоцзюнь, лечивший Оу, заметил, что больше всего пневмоторакс угрожает высоким и худощавым людям в возрасте от 18 до 30 лет. Оу как раз весил около 60 килограммов при росте в 180 сантиметров.Мораль: затягивая воздух в лёгкие, не жадничайте.4. Или вывихнуть челюстьВ 2007 году 34?летний англичанин Бен Шайр боролся с сонливостью. Сходил на кухню, налил чайку и зевнул так сильно, что вывихнул себе челюсть. Шайр свалился на пол, давясь слюной, не в силах ни дышать, ни глотать. Его спасла жена Сэм, которая вызвала скорую.Хирурги вправляли пострадавшему челюсть ни много ни мало четыре часа подряд, но в итоге Бен пошёл на поправку.Мораль: не разевайте рот слишком сильно, когда зеваете. А если вывихнете?таки челюсть… Врачи из больницы Восточного Суррея в Редхилле рекомендуют наклониться вперёд или лечь на пол на бок, чтобы ослабить действие гравитации на повреждённую часть, — это снизит болевые ощущения. Затем надо вызывать скорую.5. Когда вы зеваете, мозг выделяет дофаминНесмотря на упомянутые казусы, зевота в целом безопасна и может быть даже полезна для психического здоровья. Дело в том, что во время этого акта мозг получает большую дозу дофамина, оксида азота, серотонина и окситоцина. Эти вещества помогают справиться со стрессом и расслабиться.По словам психолога Политехнического института Университета штата Нью?Йорк Эндрю Гэллапа, если вы нервничаете или волнуетесь, нужно заставить себя зевать, и организм быстро успокоится.6. Зевота заразительна для людейПорядка 70% людей сразу зевают, заметив, как это делает кто?то другой. Рефлекс срабатывает, даже если вы видите этот акт на фотографии или слышите его в записи.Учёные считают, что это как?то связано с уровнем эмпатии, то есть способности понимать состояние других людей.А вот те, у кого проблемы с обработкой чувств и эмоций окружающих, например люди с расстройствами аутистического спектра, на провокации не поддаются и не повторяют за другими.Так что если вы зеваете вслед за окружающими — у вас развито чувство сострадания. Или просто мозг перегрелся и нуждается в охлаждении — тоже бывает.7. И для животныхЗевота заразительна не только для людей, но и для собак. Они открывают пасти и заглатывают воздух, подражая своим хозяевам, да и просто случайным людям. Психологи из Оклендского университета в Новой Зеландии считают, что таким образом собаки проявляют эмпатию к людям, показывают свою привязанность к ним.Другие животные, например шимпанзе, обезьяны бонобо и волки, тоже «зевают хором», повторяя это за другими — и за членами своих сообществ, и за людьми.8. Женщины чаще зевают вслед за окружающими, чем мужчиныСоциобиологи из Пизанского университета в Италии обнаружили, что дамы, наблюдающие за зевками окружающих, повторяют это действие по крайней мере на 34,5% чаще, чем мужчины. Исследователи предполагают, что это происходит потому, что женщины немного более социальны и эмпатичны.9. А маленькие дети и психопаты — нетЛюди с низким уровнем эмпатии, наоборот, совершенно не склонны зевать вслед за окружающими. Например, дети до пяти лет ещё не выработали этого чувства, поэтому для них это действие не заразительно. То же касается психопатов, которые вообще лишены эмпатии.10. Даже чтение о зевоте заставляет людей зеватьУчёные из Университета Темпл в Пенсильвании установили, что больше половины испытуемых, читающих тексты со словом «зевота», начинают непроизвольно зевать. Этот рефлекс настолько заразителен, что для его срабатывания достаточно просто представлять себе это действие в уме.