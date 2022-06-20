Люди глупеют: невролог назвала неизбежное следствие эволюции для мозга

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Ассистент кафедры факультетской терапии Санкт-Петербургского государственного университета объяснила, почему человеческий мозг уменьшается, и что произойдет с ним дальше.Бесконечный поток информации, нанотехнологии, автоматизированность и компьютеризация — все это вошло в нашу жизнь благодаря работе человеческого мозга. Казалось бы, с каждым годом мы делаем все более громкие открытия, уж ни это ли доказательство того, что наш мозг развивается и совершенствуется, а впереди еще более важные победы? Но есть подозрения, что это не так. Эволюция мозга идет не совсем в сторону улучшения.По принципу таксистовАссистент кафедры факультетской терапии Санкт-Петербургского государственного университета, врач невролог- Анатомически мозг сохраняется, изменяются его размеры, — объяснила «Доктору Питеру» ассистенты кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук, невролог Наталия Гаврилова. — Конечно, есть некоторые специфические изменения, классический пример — таксисты в Лондоне.Дело в том, что стать таксистом в Лондоне не так уж просто. Фактически — это водительская элита, лучшие из лучших. Им необходимо наизусть знать несколько сотен основных маршрутов по городу, которые пролегают через 25 тысяч лондонских улиц и улочек. Выучить, где находятся все основные достопримечательности и общественные здания — полицейские участки, дипломатические пространства, учебные заведения, кладбища, парки, рестораны. Запоминают они даже порядок дорожных знаков по маршруту следования. И все это сдают на нескольких экзаменах. Самые успешные водители получают звание таксиста только спустя 34 месяца с начала обучения. Фактически они превращаются в совершенную модель навигатора.Когда ученые изучали мозг супер-таксистов, выяснилось, что они обладают увеличенными извилинами, отвечающими за ориентацию в пространстве. Род занятий накладывает отпечаток на человеческий мозг, однако это, скорее, приобретенный признак, который по наследству не передается, и не участвует в эволюции. Ни в одном из исследований, которые проводили ученые, не описаны анатомические изменения, однако наблюдаются многочисленные функциональные перестройки, которые могут также приводить к увеличению или уменьшению тех или иных структур.- Но есть исключение. Еще 30 лет назад это бы звучало, как полное безумие, сейчас же доказан факт, что существует одно приобретенное изменение, которое наследуется, — объяснила невролог Гаврилова. — Имеется состояние, которое меняет не только ДНК одного человека, но и ДНК его потомков — это стресс. Не повседневные переживания, а тяжелые травмирующие события, которые чаще всего не имеют конкретного исхода. Открытие сделали 10 лет назад. Заметили его в эксперименте на мышах, но выводы могут быть верны и для людей, впрочем, как и для всех млекопитающих.Во время эксперимента маму-мышь подвергали стрессам, а после наблюдали, что же изменится в поведении мышат, которые у нее появлялись спустя много недель и месяцев после травмирующих событий. Даже внешне было заметно, что потомство стало более агрессивным, страдало от пищевых расстройств.- Раньше стрессы имели два исхода — или гибель, или победа, — рассказала Наталия Гаврилова. — Сейчас у нас много стрессов, которые ни к чему не ведут. Это такая отличительная особенность времени. Накапливаясь, они меняют ДНК, в итоге — влияют на общую социальную тревожность, на особенность жизни целых поколений. Цепочка изменений продолжается, и пока не понятно, как это будет «аукаться» потомкам. Потому что неизвестно, сколько изменений может произойти.«Мягкие и не очень умные»Несмотря на то, что стрессы добавляют нашему потомству агрессивности, а принципы естественного отбора требуют пробивной энергии, напора и качественного «бей или беги», ценятся совсем другие качества.- В почете мягкость, интеллигентность, позитивность, отсутствие агрессии, этому способствует определенное воспитание, — говорит Наталия Гаврилова. — Эти характеристики со временем закрепляются и способны изменить общество. Но изменения могут носить как позитивный, так и негативный характер. Футурологи рисуют две картины будущего — или всеобщее равенство и братство, без вызовов, или мозг расслабится, и мы если и выживем как вид, то будем мягкими и не очень умными людьми.Но даже если опустить мягкость, в целом мозг эволюционируют не в сторону того, что люди станут умнее.- Мне близка теория фантаста Ефремова, она предполагает, что самый развитый мозг были у ранних людей и кроманьонцев, так как им требовалось выполнять практически одновременно много задач, — делится мнением невролог. — Эти люди совмещали несколько ролей: и охотника, и портного, и воина, и ботаника, и биолога. Для многих из них требовалось хорошо функционирующее тело. Сейчас мы используем наше тело хорошо если на 50 процентов от его возможностей. Я часто объясняю студентам и пациентам мысль, которую, как мне кажется, слышала у профессора Татьяны Владимировны Черниговской — что мы не сознание на ножках, мы тело, наделенное разумом. Нам только кажется, что у нас достаточная сенсорная стимуляция, которая, кстати, довольно сильно влияет на развитие мозга.А вот обилие информации, которое валится на нас со всех сторон, отнюдь не делает нас умнее. И мы уже расплачиваемся за это тем, что наш мозг становится меньше.- Хотя удивительный феномен, люди становятся выше, увеличиваются пропорции, — подчеркивает Гаврилова.Вообще, одной из причин регресса может быть то, что мы мало двигаемся. Например, если говорить о детях, то в целом развитие тела — важный фактор развития мозга. Если какие-то навыки вовремя не разовьются, то они могут остаться неполноценными.Но влияет на работу мозга и отсутствие социального прессинга — мозг включается и действует, когда вокруг есть люди.- Мы проводим занятия со студентами и на очных циклах, и на удаленных, и наглядно видим разницу: на удаленных циклах знания усваиваются иначе, — привела пример Наталия Гаврилова. — Социальное взаимодействие является критическим фактором в развитии и мотивации. И мозг нельзя обмануть, предлагая ему людей по ту сторону экрана компьютера или смартфона. Если мы будем дальше сепарироваться от очных социальных контактов, еще непонятно, что будет с обществом в целом.Диагноз — «тревожность»Еще один «тормоз» для нашего мозга — это наше психическое здоровье. Довольно сильно на нас влияют тревожность и недостаток сна. Они буквально разрушают организм изнутри.- Ко мне на прием часто приходят люди с жалобами на плохую память, говорят, что способности к креативности уменьшилась, но про то, что они мало отдыхают, а уровень тревожности просто зашкаливает — ни слова, — говорит невролог. — А я-то понимаю, что там жуткий уровень тревожности, и пока человек не начнет качественно спать — ничего не изменится. В это время пациент мне пытается на смартфоне показать результаты анализов, и за эти несколько минут я вижу, как постоянно всплывают новостные уведомления, и все они тоже тревожные.Таким образом расстройство только увеличивается, превращается в генерализованные тревожные расстройства, панические атаки, нарушения пищевого поведения, обсессивно-компульсивные расстройства, когда человек выполняет одно и тоже действие, чтобы снизить тревожность (мыть пол, руки, проверять, закрыт ли кран).- Очень сильно растет число депрессивных синдромов, — подчеркивает врач.Вообще, есть мнение, что к 2030 году депрессия выйдет на первое место, среди всех заболеваний. Но не принесет столько проблем, как нарастающее число деменций.- Из-за того, что мы стали жить дольше, у нас теперь есть возможность всем получить свою деменцию и дожить до своей онкологии, — грустно констатирует Наталия Гаврилова.Вообще, деменцию можно, все же, отсрочить. Но для этого, как ни банально, необходимо иметь цель и мотивацию для продолжения полноценной жизни. Это удалось доказать в исследовании психофизиолога Элен Лангер.Суть его заключалась в том, что людям с деменцией давали растения в горшке, они должны были за ним ухаживать, поливать, просто рассматривать. По окончанию эксперимента оказалось, что состояние больных улучшилось, вырос когнитивный уровень. Это очень важный момент, что нам всегда надо о ком-то или чем-то заботиться, это может быть залогом нашего здоровья и психического благополучия. Также отсрочить деменцию может сенсорная стимуляция, звуковая, а один из лучших способов поддержать когнитивный уровень — изучение иностранных языков.«Нельзя быть 100% на работе и 100% дома»Время диктует нам, что мы должны быть… а дальше длинный список качеств, которые порой противоречит друг другу. Итак, нам необходимо быть: успешными, богатыми, красивыми, хорошими семьянинами, спортивными, утонченными, благожелательными, уверенными в себе, смелыми, с огромным количеством друзей, на которых у нас всегда есть время.- Таких людей нет в природе. Но социальные требования только увеличивают тревожность, потому что мы им не соответствуем. Например, нельзя быть на 100 процентов на работе, и на 100 процентов дома одновременно, — считает Наталия Гаврилова.Привести себя в норму помогает когнитивно-поведенческая терапия — она разработана таким образом, что ее можно в определенных случаях проводить без участия врача. Также самостоятельные занятия могут помочь принять решение об обращении за профессиональной помощью.- Сейчас существует множество приложений, которые позволяют отслеживать, все ли вы делаете правильно, — говорит невролог. — Ценность когнитивно-поведенческой терапии в том, что она очень простая и гениальная с другой стороны. Она не будет пытаться вам объяснить, почему у вас все так происходит в жизни, но поможет справляться с проблемами.Например, вы считаете, что вы плохой сотрудник, что все ваши коллеги лучше, чем вы. Для начала, когда вы думаете об этом, разберитесь, что вы чувствуете внутри себя — в голове, в теле, о чем размышляете в этот момент. Уже на первом упражнении вы придете к выводу, что все это неправда.Второе упражнение должно закрепить результат. Разбираем все то же утверждение. Вам потребуется расписать аргументы «про» и «контра». Что говорит в пользу того, что вы плохой сотрудник, а что это утверждение опровергает.- Вы почувствуете, что за предпосылки стоят за этими установками, — говорит Наталия Гаврилова. — Мозг хорошо фиксирует такие вещи. Его можно переубедить, главное, повторять это по много раз в день. Такие упражнения, несмотря на их простоту, помогают поддерживать осознанность и бороться с неверными психологическими установками.Сколько часов в день может работать мозг?Речь идет о решении задач. Если не надо изобретать велосипед, мозг готов продуктивно работать по 8 часов 5 дней в неделю. А если речь о творческих задачах, решении научных вопросов — 8 часов — это очень много, сильно больше, чем мозг может себе позволить. Для творческих людей рабочий день должен длиться не дольше 4-5 часов, а после мозг просто начинает уставать, и уговорить его заработать в полную силу не получится.Когда мозг лучше работает?Ох уж этот вечный спор «жаворонков» и «сов». Мозг по количеству медиаторов может работать медленно, нормотипично и быстро. Конечно, эти моменты было бы прекрасно учитывать в рабочем графике. Но у всех типов есть свои плюсы и минусы. Например, медленному нужно время чтобы раскачаться, а быстрому — справиться с тревожностью и настроиться на работу.Нужен ли мозгу свет?Наш мозг не адаптирован к искусственному освещению. И оно никогда не заменит естественного солнца. Мы весной и летом чувствуем себя лучше благодаря тому, что есть нормальный свет. Ученые посчитали: чтобы сравняться с Солнцем, в комнате необходимо включить лампочки, которые должны располагаться даже на полу и потолке, по всей поверхности.Но это вовсе не значит, что стоит работать в полумраке. Все же лучше какая-то стимуляция, чем никакой. В полумраке все процессы замедляются, наш мозг настраивается на отдых, при хроническом недостатке света происходит когнитивное замедление. Чем меньше стимулов, тем мозг меньше активируется.