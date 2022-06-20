Помогает сердцу и заставляет толстеть: что делает с организмом привычка дремать после еды

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Во многих странах, особенно с жарким климатом, есть традиции послеобеденного сна — сиесты. Но есть ли польза от подобного отдыха, может ли он поддержать здоровье, укрепить иммунитет или снять стресс?Вздремнуть днем, после обеда — это особое удовольствие, практически недоступное людям, которые работают по стандартному графику. Но если это пенсионеры, фрилансеры или самозанятые, люди со свободным графиком работы — стоит ли им менять расписание, чтобы отвести время для полуденного сна? Ученые Афинского университета определили, что полуденный послеобеденный сон — один из секретов долголетия жителей острова Икария.Но только продолжительностью жизни польза этого вида отдыха не ограничивается, ученые получают все больше доказательств того, что отдых после еды идет на пользу пищеварительной системе, работе мозга, иммунитету. «Доктор Питер» совместно с патофизиологом Еленой Парецкой решили уточнить — реальна ли польза дневного сна, возможно ли навредить здоровью, если спать днем.Польза для здоровья мозгаУченые из КНР выяснили интересную особенность — люди, которые регулярно дремлют или полноценно спят после обеда, имеют лучшие когнитивные показатели в различных текстах — речевых, на ориентирование и на объем рабочей памяти. Это позволило сделать выводы о том, что постоянная практика дневного сна благотворно влияет на работу мозга. Предварительные результаты исследований, которые были получены в ходе наблюдения за пожилыми людьми, часть из которых спали днем, а другие — нет, опубликовали в General Psychiatry.Ученые получили интересные результаты — когнитивные тесты лучше проходили те люди, которые регулярно спят днем. Причем, это может быть даже непродолжительный сон — около 15 минут в день или легкая дремота, позволяющая просто немного отдохнуть. Кроме того, есть данные, которые отмечают снижение риска болезни Альцгеймера и других форм деменции у тех людей, которые регулярно отдыхают после обеда.Дневной сон «промывает мозг»Аналогично тому, что происходит в ночные часы, в дневное время, если человек спит или дремлет, усиливается синтез спинномозговой жидкости, улучшается ее циркуляция в ликворопроводящей системе. Этот процесс позволяет буквально «промывать мозги», активно выводя продукты метаболизма из спинного мозга и обоих полушарий.Это позволяет провести своего рода текущую уборку, устранить продукты обмен и пополнить запасы питательных веществ. Даже 20-30 минут сна в дневное время помогают в промывании мозга, что снижет риск развития серьезных проблем со здоровьем нервной системы.Влияние на иммунитет и воспалениеДневной сон, аналогично ночному, помогает в регуляции иммунного ответа. Доказано, что работа иммунной системы тесно связан со стрессом. Если тело постоянно находится в напряжении, возбуждении, состоянии перегрузки, иммунная защита страдает. Те люди, которые достаточно спят, полноценно отдыхают, в том числе днем, имеют более низкий уровень хронического воспаления, которое повреждает органы и ткани, истощает иммунную систему.По мере того, как мы стареем, уровень системного воспаления в организме — нарастает. Поэтому, чтобы меньше болеть и быстрее восстанавливаться, нам полезно спать днем. Не обязательно делать это ежедневно, но вздремнуть днем хотя бы 2-3 раза в неделю — это весомая помощь иммунитету.Полезно сердцу и сосудамВрачи уже давно заметили, что дневной сон позитивно влияет на здоровье сердца и сосудов. Впервые об этом было написано еще в 2007 году. С тех пор исследования продолжались, оценена группа из более чем 24 тысяч человек. Определено, что у тех мужчин и женщин, которые регулярно спят после обеда, риск развития инфарктов и инсультов ниже почти на треть. Ученые связывают это со снижением уровня гормонов стресса — кортизола и адреналина, который типичны для состояния расслабленности и дремоты.Можно набрать лишний весНо оценивая потенциальную пользу послеобеденного сна, всегда стоит помнить об обратных, негативных эффектах этого действия. Прежде всего — это один из пунктов в малоподвижном образе жизни. Во время сна мы неподвижны, расход калорий — минимальный. Помимо этого, может страдать выделение гормонов, регулирующих голод и насыщение — грелина и лептина.Есть данные о том, что люди, которые много спят днем, склонны иметь более активный аппетит и потребляют больше калорий. Поэтому важно включать в свой режим дня еще и физическую активность, чтобы усилить расходы калорий и избежать набора веса и нарушений в метаболических цепочках. Полезно включать активность как в первой половине дня, так и после сна, в дневное время.Подходит не всемСпать днем полезно не всем людям. Если вы ложитесь после 14-15 часов дня, скорее всего после пробуждения будет ощущаться вялость и разбитость, будет ощущение недомогания. Кроме того, если дневной сон длится более 1-2 часов, могут возникать проблемы с ночным засыпанием. Особенно аккуратно стоит относиться к дневному сну тем, кто по ночам страдает от прерывистого и недостаточно глубокого сна. Проблема может только усугубиться.