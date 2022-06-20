Некоторые продукты питания негативно влияют на настроение человека
Некоторые продукты питания способны влиять на настроение человека. По данным «ИноСМИ», чем больше в рационе еды промышленного производства, полуготовой или готовой к употреблению, тем выше вероятность, что возникнут психоэмоциональные проблемы. Апатия, депрессия, отсутствие тонуса, либо беспокойство и тревожность – все это может стать следствием тех изменений в функциях мозга, которые возникают из-за действия искусственных добавок, содержащихся в ней.
«Этому способствуют белая мука, сахар во всех формах, трансжиры, подсластители», - констатируют медики.
Вот что, по мнению экспертов, способно влиять на настроение человека.
Промышленно переработанная пища.
Газированные напитки.
Соусы.
Выпечка из белой муки.
Спиртные напитки.
Также специалисты предупреждают:
«При чрезмерном употреблении переработанного мяса, жареной еды, очищенных злаков, сладостей, выпечки и молочных продуктов высокой жирности человек может быть беспокойным или пребывать в состоянии депрессии».
Для поддержания здоровья мозга они рекомендуют употреблять клетчатку, содержащуюся в злаках, овощах, орехах, ягодах и фруктах, а также есть рыбу, растительные масла.
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