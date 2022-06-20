Некоторые продукты питания негативно влияют на настроение человека

Употребление продуктов, подвергающихся глубокой промышленной переработке, специалисты связывают с высоким риском расстройств настроения, депрессией.Некоторые продукты питания способны влиять на настроение человека. По данным «ИноСМИ», чем больше в рационе еды промышленного производства, полуготовой или готовой к употреблению, тем выше вероятность, что возникнут психоэмоциональные проблемы. Апатия, депрессия, отсутствие тонуса, либо беспокойство и тревожность – все это может стать следствием тех изменений в функциях мозга, которые возникают из-за действия искусственных добавок, содержащихся в ней.«Этому способствуют белая мука, сахар во всех формах, трансжиры, подсластители», - констатируют медики.Вот что, по мнению экспертов, способно влиять на настроение человека.Промышленно переработанная пища.Газированные напитки.Соусы.Выпечка из белой муки.Спиртные напитки.Также специалисты предупреждают:«При чрезмерном употреблении переработанного мяса, жареной еды, очищенных злаков, сладостей, выпечки и молочных продуктов высокой жирности человек может быть беспокойным или пребывать в состоянии депрессии».Для поддержания здоровья мозга они рекомендуют употреблять клетчатку, содержащуюся в злаках, овощах, орехах, ягодах и фруктах, а также есть рыбу, растительные масла.