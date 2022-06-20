Что съесть на завтрак: врач Павлова считает лучшими 5 блюд

Куриные яйца, по мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, являются идеальной составляющей полезного и здорового завтрака.

Врач Павлова поделилась мнением о том, что лучше всего съесть на завтрак. При отсутствии индивидуальной непереносимости в свой первый прием пищи следует включать куриные яйца, считает медик.

«Например, яйца всмятку – их можно сочетать их с салатом из огурцов, зелени, помидоров, капусты и любых других овощей. К такому завтраку следует добавить хлеб, который можно подсушить в тостере», - поделилась рекомендацией Зухра Павлова.

Также в список лучших для завтрака блюд врач внесла ленивую запеканку, творог с добавлением овощей, омлет.

В свою очередь, настоящим «суперблюдом» из-за содержания минеральных веществ, витаминов является пшенная каша с изюмом и тыквой. Павлова сообщила, что сама часто употребляет такую кашку на завтрак, но предупредила, что у блюда есть минус – оно почти не содержат белка. Поэтому порцию каши утром следует дополнить яйцом, творогом или белковым коктейлем.

Говоря о напитках, врач заметила, что утром полезно пить приятно горячую воду с лимоном.
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