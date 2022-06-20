Угробит сон и почки: названо худшее время для кофе
Черный кофе может улучшить умственные способности, зарядить энергией, помочь пищеварению и даже действовать как противовоспалительное средство. Есть данные, что кофеин спасает от деменции и полезен для печени.
Но важно, учитывать и обстоятельства, при которых кофе может принести больше вреда, чем пользы. Когда не надо пить кофе?
Кофе после обеда
Кофе вполне способен устроить вам серьезные проблемы со сном. Поэтому задумайтесь, если у вас есть сложности с засыпанием, или сон — прерывистый и тревожный, вы каждое утро встаете разбитым и чувствуете, что не высыпаетесь — может, не надо пить кофе во второй половине дня?
Один из вариантов решения проблемы — выпить холодный кофе перед полуднем. Из-за большей концентрации кофеина в нем, чем в горячем, «подзарядить батарейки» получится эффективнее и запаса энергии хватит на более долгий срок.
Когда вы уже выпили 2 чашки
Кофе в большом количестве способен наносить серьезный вред организму. Максимум, что рекомендуют эксперты — 2-3 чашки в день. Если пьете кофе в больших количествах, организм может начать страдать от недостатка жидкости. А это гарантированно испортит кожу, пищеварение и доведет до обезвоживания.
Помимо того, что кофе обезвоживает, а это уже плохо для почек, он еще и повышает давление. По сути — это двойной удар по органам выделения.
Когда вы ничего не ели
Пить кофе на пустой желудок — не лучшая идея, предупреждают медики. Употребление напитка натощак может вызвать дискомфорт в желудке, поскольку расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Клапан может закрыться не полностью, и тогда желудочная кислота может попасть в пищевод, вызвать изжогу. Считается, что черный кофе противопоказан при эзофагитах, гастритах, дуоденитах.
Если у вас повышенный уровень холестерина
Если вы боретесь с высоким уровнем холестерина, вам не нужно исключать кофе из своей жизни. Но вы можете подумать о том, какой кофе выбрать.
Особенно опасен нефильтрованный кофе. Он содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и риск преждевременной смерти.
Если вы пьете кофе регулярно
Кофеин вполне может вызвать зависимость. Напиток стимулирует выработку адреналина и нейротрансмиттеров, которые влияют на уровень энергии. Проблема в том, что наше тело приспосабливается к воздействию этих веществ и требует увеличения доз для получения того же эффекта, что в конечном итоге приводит передозу кофеина, к выгоранию и усталости.
Поэтому стоит устраивать выходные от кофеина, тем более, что мы его употребляем зачастую и в других продуктах. Он содержится в шоколаде, газировке, черном и зеленом чае — в разных дозировках.
Кофеин в больших количествах может вызвать развитие патологий желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем — гипертонии, язвы, гастрита и даже психических расстройств.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий