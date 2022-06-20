В России готовятся к обезьяньей оспе

Санитарные органы Российской Федерации уже ведут подготовку к проникновению на нашу территорию оспы обезьян. К примеру, для болезни подготовлен специализированный код, а медицинских работников уже учат, как диагностировать этот вирус, и что делать с пациентами.По международной классификации болезней МКБ у оспы обезьян имеется кот В09. Российские санитарные органы попросили врачей не ставить этот код для других заболеваний «ни при каких обстоятельствах». Кроме того, в специализированном институте по организации здравоохранения уже начинается дополнительное обучение медицинских работников, и через две недели они пройдут через тесты, которые должны подтвердить усвоенный материал.Во всём мире сейчас зафиксировано чуть более 1 000 заражений оспой обезьян, это не идет ни в какое сравнение со многими миллионами переболевших коронавирусной инфекцией. Но внимание СМИ к этой болезни связано с тем, что она усиленно распространяется за пределами того региона в Западной Африке, для которого оспа обезьян является эндемичной. И это внушает серьезные опасения.Наиболее частый способ распространения оспы обезьян - контактный. В Роспотребнадзоре рассказали, что продолжительность инкубационного периода распространяется от 5 до 21 дня. Вирус оспы содержится в семенной жидкости, и большая часть носителей этого вируса - геи и бисексуалы.