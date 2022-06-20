Стоматолог Лосев перечислил 4 причины, почему желтеют зубы

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Причины изменения цвета эмали зубов могут быть самые разные — и не всегда они связаны с плохим здоровьем, объясняет врач-стоматолог.Цвет эмали зубов у разных людей может отличаться — кто-то сверкает белоснежной улыбкой до старости, не прибегая к услугам стоматологов и гигиенистов, а другой прикрывает рот, когда смеется, потому что стесняется своих пожелтевших зубов.Почему так происходит и надо ли переживать за здоровье, если эмаль на ваших зубах не ослепительно белого цвета?стоматолог, главный врач клиники «Мегастом»- Под эмалью мы понимаем внешний, видимый слой зуба, который считается самой твердой тканью в организме, — объяснил «Доктору Питеру» врач-стоматолог Владимир Лосев. — Этот слой даже гораздо тверже костей. Под ним располагается еще один, более мягкий слой твердой ткани зуба — дентин.Деминерализация эмалиОдной из причин изменения цвета эмали, который чаще всего проявляется на режущих краях или жевательных поверхностях зубов, — это просвечивание дентина, уточняет врач.- Дентин имеет желтоватый оттенок, поэтому при истираемости и истончении верхнего слоя зубной эмали чаще всего и наблюдается пожелтение зубов, — говорит Владимир Лосев. — Этот процесс называется деминерализация эмали. Достаточно часто она сопровождается и повышением чувствительности зубов — когда есть реакция на горячее или холодное. Но это никак не связано с кариесом.Причины деминерализации эмали зубанаследственность,возрастные изменения,системные аутоиммунные заболевания,избыток или, наоборот, недостаток фтора,курение,несбалансированный рацион питания,зубной камень.- Тот же самый процесс деминерализации может происходить и в пришеечных областях зуба, — уточняет врач. — Иногда при перегрузке зубов в этой области начинают возникать клиновидные дефекты: поэтому можно увидеть дентин при поднятии или опущении десны (если мы говорим о нижней челюсти) и цемент корня, который тоже имеет желтоватый оттенок.Проблемы с желудком- Изменение цвета эмали зубов может быть связано с общесоматическими заболеваниями, — рассказывает стоматолог Лосев. — Например, когда происходит обратный выброс желудочного сока (при ГЭРБ и изжоге — ред.), и зубы из-за повышенной кислотности начинают испытывать проблемы, а эмаль — истончается. В результате создается впечатление, что эмаль желтеет, но на самом деле — просто обнаруживается, обнажается слой дентина.Особенности слюноотделения- Изменения цвета эмали зубов в сторону потемнения могут быть связаны, например, и с неудовлетворительной гигиеной полости рта, — предупреждает доктор. — Из-за этого на зубах человека появляется налет. Для того, чтобы устранить этот налет и вернуть зубам природный оттенок, необходимо посещать стоматолога-гигиениста не менее одного раза в 6 месяцев.В некоторых случаях специалист может рекомендовать гигиенические чистки зубов и чаще, например, раз в 3 месяца.- Как правило, более частые посещения стоматолога-гигиениста рекомендуются в индивидуальном порядке тем, у кого есть особенности слюноотделения, из-за которых образование налета на зубах происходит быстрее, чем должно быть, — говорит стоматолог.Привычка пить вино и есть суши- Еще одной причиной потемнения и изменения цвета эмали может стать вредная привычка, например, курение или пристрастие к определенным видам продуктов — красному вину, крепкому чаю, кофе, увлечение соевым соусом, — обращает внимание врач-стоматолог Владимир Лосев. — Все это приводит к изменению цвета зубов — в каких-то частях окрашивание эмали происходит более интенсивно, в каких-то менее, то есть неравномерно. Это самая распространенная причина изменения цвета эмали, которая легко устранима, если пациент раз в полгода прибегает к гигиеническим чисткам зубов.Не стоит заниматься отбеливанием зубов в домашних условиях, предупреждают врачи. Из-за неправильного применения растворов можно сжечь себе десну из-за того, что вы можете пропустить момент, когда надо удалять гель. В этом случае можно даже лишиться зуба.Как выглядят зубы до и после профессиональной гигиены, смотрите в нашей галерееРанее врач рассказал, чем отличается бесплатная пломба в клиниках, где лечат зубы по полисам ОМС, от платной.По его словам, если вы хотите, чтобы пломба прослужила дольше, стоит узнать прямо на месте, какую именно вам собираются ставить. Например, если врач скажет, что в качестве постоянного лечения он поставит пломбу химического отверждения (химическая), то с этим как пациент вы можете поспорить. Гораздо качественней будет пломба светового отверждения (световая).