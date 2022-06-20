Ученые: когда кипяченая вода становится опасной для здоровья

Вода считается источником жизни, но многие считают, что кипяченная вода, которую ежедневно пьют россияне, может нести вред здоровью.Детально в вопросе состава кипяченой воды разбирались китайские ученые. Они изучили белый налет, остающийся в чайнике после кипячения.Комиссия по здравоохранению и здравоохранению Гуанчжоу провела специальный эксперимент. Они купили бутилированную природную и минеральную воду в супермаркете, а также обычную воду из-под крана. Вскипятили образцы и разлили по чашам для охлаждения. Наконец они обнаружили, что во всех чащах появился белый налет.Ученые объяснили, что это это осадочные отложения карбонатов кальция и магния. Кальций и магний находятся в воде в виде бикарбоната, а при нагревании образуют белый осадок, который прилипает к стенке горшка и становится накипью.По словам экспертов, если качество самой водопроводной воды соответствует стандартам, то и в кипяченном виде она не будет нести серьезных рисков для здоровья.Дело в том, что после того, как накипь попадет в организм, она будет разложена на ионы кальция и магния под действием желудочной кислоты, часть которой выводится из организма, а незначительная часть усваивается, но вреда не приносит.Они также прокомментировали расхожее мнение о том, что "длительное употребление кипяченой воды из-под крана вредит почкам и может привести к образованию камней". Научного основания у такой позиции, по их словам, нет.Когда вода становится опаснойКитайские ученые также проверили утверждение о том, что после 16 часов в кипяченой воде увеличивается количество бактерий кишечной палочки, что может навредить здоровью.Для этого кипяченную водопроводную воду разлили на четыре части и поместили их на хранение на 0, 12, 24 и 48 часов, а затем проанализировали результаты. Оказалось, что в воде, хранившейся 48 часов, общее количество бактериальных колоний, достигло 180 единиц/мл, что почти в два раза превышает показатели, установленные гигиеническими требованиями к питьевой воде.Однако в воде, которая хранилась меньше, число патогенов и бактерий не увеличилось.Таким образом, ученые выяснили, что кипяченая охлажденная вода не несет угрозы здоровью, если хранится менее 48 часов. Однако, вода в графине на кухне у многих может стоять и более двух суток, а такая жидкость уже будет насыщена опасными бактериями.