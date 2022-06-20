В мире снова наметился рост заболеваемости коронавирусом

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Впервые за очень долгий период в мире зафиксировали увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе оно составило 3,4 млн человек.За прошлую неделю коронавирусом в мире заразились 3,4 млн человек, это на 300 000 больше, чем за аналогичный период неделей ранее. Таким образом впервые с конца мая нынешнего года, то есть более чем за месячный период на планете зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом. Таковы подсчеты, которые сделаны экспертами ТАСС. Отметим, что это происходит на фоне повального сокращения количества проводимых тестов, наблюдаемого во многих странах, включая и Россию.В этих условиях наиболее оптимальным является подсчёт количества госпитализированных и умерших, который более объективно информирует об общей эпидемической картине на планете. Показатель летальности снижается. Так, за истекшую неделю из-за коронавирусной инфекции скончались 8,7 тысяч человек, и это на 900 меньше, чем неделей ранее. Отметим, что это новый минимум аж с весны 2020 года - периода начала пандемии.Даже США, являющиеся лидером по заболеваемости коронавирусом в мире, в последние дни снижают темпы распространения заражений. Теперь в сутки там выявляется менее 100 000 заражённых. Всего же за последние 7 дней на территории США зафиксировано чуть более полумиллиона инфицированных COVID-19, это приблизительно на 100 000 меньше, чем неделей ранее. А вот Бразилия пока не может похвастаться таким снижением заболеваемости.