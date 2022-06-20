Терапевт перечислила признаки повышенного сахара в крови

О симптомах, которые вероятнее всего указывают на повышение уровня сахара в крови, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.Жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание – первые признаки изменения уровня глюкозы в крови, отмечает эксперт. Гнойничковые высыпания на коже, а также общая слабость и астения также должны насторожить пациента.«Нужно обратить внимание на зуд, регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Это очень часто связано с повышением уровня глюкозы в крови. Осложнение сахарного диабета – это уже боли в мышцах, онемение пальцев на ногах и на руках, то есть такое бегание мурашек. Это все тоже может быть симптомами сахарного диабета», – подчеркнула Романенко.Если человек столкнулся с этими симптомами, эксперт рекомендовала как можно скорее обратиться к врачу и сдать анализ крови, чтобы определить уровень сахара.