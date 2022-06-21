Эксперт сомневается в надёжности фитнес-браслетов

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Британский доктор Майкл Мосли не уверен в том, что высокотехнологичные фитнес-браслеты дают адекватное прочтение состояния нашего здоровья. Но что еще хуже - с их помощью можно потерять ценную информацию, вроде пин-кода банковской картой.Только на территории Великобритании 26% населения используют так называемые фитнес-браслеты, которые стали невероятно популярными. Да и сам доктор Мосли, получив два года назад такой браслет в подарок, начал усиленно мониторить количество сделанных в день шагов и качество сна. Оказалось, что и тот и другой показатель у него неудовлетворительные. В результате, у врача появилась одержимость делать 10 000 шагов в день, так что по ночам он ходил взад и вперед по своей комнате и размахивал руками. Когда браслет разорвался, гаджет оказался на тумбочке рядом с постелью, и с тех пор уже больше никогда не использовался.Почему? А всё потому, что доктор Мосли не уверен в способности нынешнего поколения девайсов действительно улучшать показатели здоровья и фитнеса, как это обещано. К примеру, популярное обещание об избавлении от лишнего веса с помощью фитнес-браслета. Идеи заключается в том, что если вы следите за своей активностью, то считаете калории и худеете. Однако несколько лет назад исследователи из Университета Питтсбурга привлекли 470 людей с лишним весом к низкокалорийной диете и спортивному режиму. При этом одной группе дали те самые мониторы активности, и через два года оказалось, что обе группы похудели. Но у не носивших браслеты избавление от лишнего веса было в два раза более заметным - 6 кг против 3,5 кг.Опасность заключается в том, что когда вы достигаете поставленной цели, то начинаете вознаграждать себя разного рода закусками, содержащими гораздо больше калорий, чем вы сожгли. Но кроме того, эти браслеты отличаются ещё и высшей степенью неаккуратности в сборе данных, и из-за этого у вас может развиться тревожное состояние. Исследователи из Stevens Institute of Technology США снабдили 20 добровольцев разного рода фитнес-браслетами и «умными» часами, а затем попросили их ввести секретный пин-код на клавиатуре ноутбука. Фитнес-браслеты отслеживали все движения, поэтому самим исследователями ничего не стоило не только "хакнуть" эти приборы, но с помощью специальной компьютерной программы аккуратно считывать пин-коды, которые оказывались правильно распознанными в 90% случаев.