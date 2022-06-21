Ледовые кубики из настоев трав для сияния Вашей кожи!

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Ледовые кубики из замороженного настоя трав обладают не только косметическим эффектом. Они отличаются бактерицидными, ранозаживляющими свойствами, хорошо снимают раздражение кожи.Ледовые кубики из замороженного настоя трав обладают не только косметическим эффектом. Они отличаются бактерицидными, ранозаживляющими свойствами, хорошо снимают раздражение кожи.Очень эффективно протирать кожу лица кубиками льда из настоя шалфея и ромашки. Поможет при воспалениях (дезинфицирует). Шалфей обладает омолаживающим свойством.Требуется:1 стакан настоя ромашки аптечной,1 стакан настоя шалфея.Смешайте настои ромашки аптечной и шалфея, разлейте эту смесь в формочки и заморозьте.Ледовые кубики можно приготовить из настоя алоэ. Такой лед применяется при раздраженной и чувствительной коже.Требуется:5–7 листьев алоэ,1 стак. воды.Листья алоэ вымойте, заверните в бумагу и положите на нижнюю полку холодильника на 15 дней. Потом мелко нарежьте листья и сложите в кастрюлю. Залейте водой и оставьте на 2 часа. Процедите настой, разлейте в формочки и заморозьте.Лед из настоя ягод клубники. Освежит цвет лица, увлажнит кожу.Требуется:1/2 стак. ягод клубники,1/2 стак. воды.Разотрите ягоды деревянной ложкой. Полученную кашицу залейте холодной кипяченой водой. Оставьте настаиваться в течение 3 часов, затем процедите, разлейте по формочкам и заморозьте.При появлении первых неглубоких морщин можно сделать кубики льда из настоя шалфея, ромашки аптечной, липового цвета.Требуется:2 ст. л. сбора шалфея,ромашки аптечной и липового цвета,1 стак. кипятка.Сбор трав залейти горячей водой, накройте крышкой и поставьте на 30 мин. настояться. После процедите, разлейте по формочкам и заморозьте.Если у вас сухая и очень нежная кожа, склонная к раздражениям, то приготовьте ледовые кубики из настоя мяты. Мятная вода укрепляет кожу, делает ее упругой, обладает успокаивающим действием.Требуется:2 ст. л. мяты1 стак. воды.Залейте мяту горячей водой. Подождите пока остынет, разлейте по формочкам и заморозьте.Для красоты и эстетического наслаждения добавьте в кубики свежие цветы.