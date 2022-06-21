Доктор Брюйер: Сельдерей снижает повышенное давление

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Ароматная зелень сельдерея пользуется спросом не только в кулинарии, но и в народной медицине. Особенно это касается материкового Китая, жители которого уверены в благотворном действии этого растения на печень. Eчитывая, что некоторые случаи гипертензии связаны именно с проблемами печени, употребление сельдерея показано таким пациентам.«Многие, даже придерживаясь здорового питания, забывают о листьях и черешках сельдерея», – рассказала доктор Сара Брюейр. Она напоминает, что употребление в пищу этого ароматного растения помогает снижать артериальное давление.Исследователи из Китая, в котором большое количество населения страдает от гипертонии, изучают местные лекарственные травы, чтобы у людей, живущих небогато, или у тех, кто лишен доступа к медицине, была возможность самостоятельно изготавливать лекарственные напитки из местного сырья.Сок сельдерея показал активность в качестве средства, снижающего давление. Его смешивали с медом в определенной пропорции и давали людям употреблять три раза в день. Спустя неделю приема, обследование показало, что у пациентов снизилось и верхнее и нижнее давление.Считается, что определенную роль в эффекте сельдерея играет наличие флавоноидов и фуранокумаринов – веществ, которые проявляют биологическую активность в организме.