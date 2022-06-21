Кардиолог Карева назвала 7 правил, как защититься от «летнего инфаркта»

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Врачи отмечают, что зима и лето — самые опасные сезоны для людей с болезнями сердца. Особенно выделяют лето, так как количество инфарктов заметно растет.Казалось бы, лето, солнце, живые витамины из овощей и фруктов, а кардиологические отделения больниц переполнены. И это несмотря на то, что мы больше проводим времени на свежем воздухе, стараемся питаться правильно. В чем же причина? И существуют ли сезоны, когда риск инфарктов минимален?Врач-кардиолог отделения артериальной гипертонии Тюменского кардиологического научного центра– Лето и зима наиболее опасны для развития сердечно-сосудистых катастроф, — объяснила «Доктору Питеру» врач-кардиолог отделения артериальной гипертонии Тюменского кардиологического научного центра Мария Карева. — Летом число инфарктов миокарда даже немного превосходит их зимнее количество. У врачей-кардиологов существует такой неофициальный термин как «летний инфаркт». От «зимнего» он отличается причинами.Летом «аварии» на сердце происходят из-за большой и резкой физической нагрузки: подъема тяжести, долгой работы в неудобной позе, например, прополки, и перегрева на солнце.- Опасность существует для всех, но наибольшему риску летом подвергаются пожилые люди, особенно дачники и огородники, дети до 3-х лет и люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, бронхит и ожирение, — предупреждает Мария Карева.Чтобы защитить себя от гипертонического криза, инсульта или инфаркта, необходимо соблюдать простые правила:не переедать, так как излишек пищи увеличивает нагрузка на сердце, увеличивая процесс переваривания;придерживаться щадящего режима питания и вставать из-за стола с легким ощущением голода;необходимо больше пить чистой воды — не менее 2 литров ежедневно — для снижения сгущения крови;следить за уровнем артериального давления;употреблять больше овощей, зелени, меньше жирных и жареных продуктов — особенно полезны летом свежие помидоры и томатный сок, в них очень много веществ, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы; благодаря содержащемуся в них ликопину помидоры полезны при гипертонической болезни, сердечной недостаточности и снижении тонуса;не пить кофе, газировку и тем более алкоголь, даже, например, пиво в жару;выходя на улицу, не забывайте взять с собой бутылку воды.- Я бы сказала, что жаркая погода опаснее для людей с болезнями сердца, сосудов, почек, в том числе еще и по причине отпусков, а это всего перелеты, адаптация, новая еда, сбитые ритмы, — объяснила кардиолог Карева. — Всегда нужно ориентироваться на свое настоящее состояние и брать с собой «препараты скорой помощи», а также портативный тонометр для измерения давления, чтобы держать ситуацию под контролем.Если вы боитесь летать, кардиологи рекомендуют использовать мягкие успокоительные средства. И обязательно соблюдайте простые меры предосторожности: первое самое важное — посетить кардиолога до поездки.- Доктору стоит рассказать, если вы планируете попробовать что-то новое, он порекомендует безопасно ли это для вас, — советует Мария Карева.Второе важное правило — самоконтроль. Чувствуете, что солнце припекает — отойдите в тень. Устали — отдохните. Не перенапрягайте свое сердце.- Кстати, курение в жару увеличивает вероятность образования тромбов, — предупреждает кардиолог. — Поэтому лето — отличное время, чтобы расстаться с этой вредной привычкой. Никотин негативно влияет на состав крови, препятствует ее насыщению кислородом, повышает холестерин и провоцирует тромбообразование. В итоге риск проблем с сердечно-сосудистой системой возрастает в 2-4 раза.