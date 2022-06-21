Названы продукты, которых не нужно есть людям с проблемной щитовидной железой

Молоко и капуста названы турецкими медиками в числе продуктов, которых следует остерегаться людям с хроническими нарушениями в работе щитовидной железы.«Обострения дисфункций щитовидной железы могут быть спровоцированы неправильным питанием», - напомнили врачи в интервью изданию En Son Haber (Турция).Специалистами были названы несколько продуктов, которых не нужно есть обладателям проблемной щитовидки.«Пациентам с заболеваниями щитовидной железы стоит убрать из рациона молоко, крестоцветные овощи и соки из них. Отказаться необходимо от любых сортов капусты, а также от смузи с добавлением зелени», - поделились рекомендацией эксперты.Кроме того, проблемное состояние железы – это веский повод воздерживаться от продуктов с глютеном и сахаром, считают специалисты. Еще один продукт, который они не советуют есть, – соя.Медики напоминают, что нарушения в работе щитовидной железы часто носят аутоиммунный характер, то есть, возникают вследствие ошибочной атаки иммунной системы организма на родной орган. В этом случае становятся противопоказанными готовые к употреблению продукты промышленной переработки – в них, помимо вредных жиров и большого количества соли присутствуют искусственные добавки, негативно влияющие на состояние железы.