Тест «фламинго» может предсказать, сколько лет вы еще проживете

Ученые из пяти стран мира представили результаты 12-летнего исследования — они выяснили, что простой тест может предупредить людей среднего и пожилого возраста, что с их здоровьем — серьезные проблемы.Все знают тест, который используют полицейские для проверки водителей на трезвость — пройти несколько шагов по воображаемой прямой и дотронуться до носа указательным пальцем. Смысл его прост — у пьяного человека нарушена координация движений, поэтому он с трудом может управлять своим телом и сохранять баланс.Подобные изменения происходят с человеком не только когда он выпил алкоголь, но и с возрастом. Поэтому неспособность «балансировать» — один из тревожных маркеров, говорящих о серьезных сбоях в организме.К такому выводу пришла группа ученых из пяти стран мира. В течение 12 лет они проводили исследование, изучая взаимосвязь смертности и способности сохранять равновесие. Оказалось, один простой тест, а точнее — неспособность его выполнить, может предсказать смерть в течение ближайших десяти лет у людей среднего возраста и пожилых. Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины, пишет издание The Guardian.Ранее ученые уже доказывали, что люди, неспособные сохранять равновесие, хуже справляются с когнитивными тестами и у них с большой долей вероятности может развиться деменция.Поза фламингоВ исследовании приняли участие 1702 человека в возрасте от 51 до 75 лет. Ученые наблюдали за ними в период с 2008 по 2020 год. В самом начале эксперимента всем участникам предложили принять позу «фламинго» — поставить стопу одной ноги на заднюю часть голени другой, руки опустить вдоль туловища, смотреть прямо перед собой. Удержаться в этом положении нужно было не менее 10 секунд. Разрешалось сделать до трех попыток на каждую ногу.Каждый пятый участник исследования (21%) не прошел тест — часть из них умерли в течение следующего десятилетия. Исследователи сделали вывод, что неспособность стоять без опоры на одной ноге в течение 10 секунд связана с повышенным риском смерти от любой причины на 84%.Люди среднего и пожилого возраста, которые не могут балансировать на одной ноге в течение 10 секунд, почти в два раза чаще умирают в течение 10 лет, чем те, кто может выполнить этот тест.- Этот 10-секундный тест может позволить медицинским работникам быстро и объективно оценить состояние пациента в плане его способности сохранять статическое равновесие и дать полезную информацию о риске смертности у мужчин и женщин среднего и старшего возраста, — заявили в своих выводах исследователи.Ранее исследователи выяснили, что в целом неспособность балансировать на одной ноге также связана с повышенным риском инсульта.«Доктор Питер» писал еще об одном тесте, который «предсказывает» скорую смерть. Он называется «сядь — встань». Выполнять его надо без помощи рук — сесть на пол и подняться с пола. Исследователи назвали успешное выполнение этого теста хорошим индикатором состояния сердечно-сосудистой системы и «предсказателем» риска ранней смерти.Правда, не все ученые и медики уверены, что такой тест реально может предсказать смерть. Некоторые люди просто физиологически сильнее и более скоординированы, чем другие. Или, например, если у кого-то болит колено, и он не может пройти тест, то это не означает, что он скоро умрет. И наоборот — если человек натренируется садиться-вставать, то это никак не говорит о том, что у него хорошее здоровье.