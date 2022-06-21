Из-за каких эмоций болит голова, а какие «бьют» по ногам: объясняет психотерапевт

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Как понять истинные причины заболевания и разобраться, какие негативные эмоции провоцируют болезни, реально ли вылечиться с помощью психосоматического подхода? Рассказывает врач-психотерапевт.О связи тела и души говорил еще Аристотель. В 19-м веке появилось и направление медицины — психосоматика, изучающая эмоции, чувства и переживания и их влияние на здоровье. А в 21 веке один из самых популярных запросов в сети — таблица психосоматических заболеваний, в которой расписано, как психологическое состояние человека может спровоцировать развитие патологий.На самом ли деле болезни сердца возникают из-за конфликтов в семье, а женские заболевания — из-за проблем в личной жизни? «Доктор Питер» поговорил о психосоматике с экспертом.врач психотерапевт-сексолог-психиатр, к.м.н., основатель клиники психосоматической медицины NeoVita, автор книг-бестселлеров «Практическая психосоматика» и «Секреты успешных семей»Что такое психосоматика- Это направление медицины, которое изучает человека как триединство психической, ментальной и физической составляющих, — рассказал «Доктору Питеру» психотерапевт Артем Толоконин. — Их взаимосвязь оказывает прямое влияние на наше здоровье. Поэтому важно поддерживать гармонию всех систем, поскольку нарушение баланса приводит к психосоматическим расстройствам.Психосоматика учитывает генетику и род, физические особенности тела, семейные отношения и социальную жизнь, а также индивидуальные проявления психики. Они позволяют специалисту определить механизм появления болезни и даже избавить человека от недуга, уверен эксперт.Какие заболевания ? психосоматическиеВ 30-х годах прошлого века врач-психоаналитик Франц Александер из Чикагского университета психоанализа вместе с группой ученых, наблюдая за пациентами, сделал вывод, что именно стресс ? частая причина болезней тела.Исследователи определили ряд психосоматических заболеваний, известных как чикагская семерка:Артериальная гипертензия.Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона).Нейродермит (атопический дерматит).Бронхиальная астма.Тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы).Ревматоидный артрит.- Теория и практика доказывают, что сейчас перечень психосоматических заболеваний — гораздо шире, он включает множество других болезней, которые возникают по причине мощных психоэмоциональных переживаний и невозможности человека с ними справиться, — объясняет Артем Толоконин.Эмоции и здоровьеМысли реальны и влияют на нашу жизнь — этот вывод уже давно сделали ученые, проанализировав активность нейронов мозга и ответную реакцию тела, уточняет эксперт.3 главные ментальные причины заболеванийотсутствие цели и смысла в жизни;игнорирование законов Вселенной;нелюбовь к себе и негативное мышление.- Важно понимать, что объяснение болезней на ментальном уровне не исключает их медицинской основы, — говорит Артем Толоконин. — Поэтому психосоматические заболевания — это продукт психотравм, но также они не исключают медикаментозную терапию.По каким частям тела бьют наши эмоцииПозвоночник и голова- Позвоночник символизирует опору и уверенность в себе, — поясняет психотерапевт. — В свою очередь, верхняя часть тела отвечает за движение вперед. И если человек ощущает боль в плечах и головную боль, это часто указывает на интеллектуальные конфликты, когда человек не может понять и осознать происходящее.Боль в горле символизирует неспособность выразить свое мнение, что тоже мешает двигаться дальше.Ноги- Они отвечают за энергию прошлого и частично будущего, — считает Артем Толоконин. — То есть боли в ногах отражают страх и нежелание идти вперед по причине зацикленности на прошлом.Женская репродуктивная система- Женские болезни всегда связаны с межполовой сферой и возникают по причине психотравмы на этой почве или отсутствия счастья в личных отношениях, — говорит психотерапевт. — Обычно эти сложные переживания трансформируются в конкретные заболевания, которые приводят к бесплодию или болям.Руки- В восточной медицине ладони ? это проекция наших органов, — считает Артем Толоконин. — С точки зрения физиологии руки тесно связаны с мозгом, благодаря чему мы способны выполнять множество сложных и быстрых движений: играть на инструментах, писать, мастерить и т. д. Также руки служат средством самовыражения, поскольку мы активно используем их в жестикуляции.Таким образом, руки отвечают за удержание и исполнение. А их болезни свидетельствуют о наших переживаниях из-за выполнения какого-то дела или о страхе потерять и отпустить что-то. Также неприятные симптомы и боль в этой части тела возникают, когда у нас морально «опускаются руки».Когда нужно обращаться за помощью- Психосоматика ? это не волшебная таблетка, а инструмент, — обращает внимание психотерапевт Артем Толоконин. — Механизмы как к возникновению болезней, так и к самоисцелению заложены внутри нас. Нужно лишь научиться управлять своим состоянием.Психосоматика не отрицает классическую медицину, а расширяет спектр ее возможностей. И часто выздоровление зависит не только от лекарств, но и от желания пациента.- Например, в обычной клинике человек обращается к гастроэнтерологу с проблемой в ЖКТ, получает список препаратов и отправляется домой соблюдать новую диету, — рассказывает психотерапевт. — При этом внутренние конфликты, из-за которых он буквально «не переваривает» свою супругу или начальника, остаются в его жизни и сводят терапию на нет. В сочетании же классической медицины с профессиональной психологической помощью, негативное влияние стресс-факторов на человека снижается, либо полностью уходит. В результате — физические симптомы, с помощью которых тело выражало протест этим неприятным ситуациям, проходят.Поэтому, столкнувшись с проблемами со здоровьем, вместо вопроса «почему я?» спросите себя: «Для чего?», — рекомендует эксперт.- Надо разобраться, для чего болезнь пришла в вашу жизнь и что она хочет рассказать через симптомы, — говорит Артем Толоконин.Как работает психосоматический метод — реальный случай- Психосоматический подход на самом деле работает. Один из моих пациентов по имени Андрей страдал от паховой грыжи. После совместной работы он понял механизмы возникновения разных недугов, научился слышать сигналы своего тела, узнал, как экологично выражать эмоции и балансировать свое состояние. В результате за месяц работы он излечился от паховой грыжи (от нее осталось максимум 10%) и обрел внутреннюю гармонию, что оказалось терапевтично и для его супруги, — рассказал Артем Толоконин.Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала, что те пациенты, которые поправились после тяжелой болезни — вовсе не везунчики и счастливчики.- Дело в подходе к собственной жизни, — считает врач. — Те, кто «волшебным образом» побеждают болезнь, привыкли брать ответственность за всё, что происходит в их жизни. Столкнувшись лицом к лицу с опасным недугом, такие люди берут себя в руки и начинают менять свою жизнь в лучшую сторону. Но на такое способны только единицы — и именно поэтому случаев спонтанной ремиссии и чудесного исцеления не так много.