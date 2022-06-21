Среди пациентов с острым лейкозом распространён дефицит витамина D

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Дефицит витамина D довольно часто наблюдается среди пациентов с острым лейкозом. К такому выводу пришли учёные из индийского King George’s Medical University.Острый лейкоз представляет собой разновидность рака крови и костного мозга, довольно быстро приводящую пациентов к смерти в случае отсутствие лечения. И вот индийские учёные выяснили, что у жертв острой лимфобластной лейкемии и острого миелоидного лейкоза чаще всего наблюдается дефицит витамина D. И чем он более выражен, тем хуже прогноз как во время основного лечения, так и в период ремиссии.Клинические исследования, в которых пациенты получали пищевые добавки с витамином D, показали, что это является одной из доступных и эффективных стратегий повышения общего показателя выживаемости. Правда, масштаб исследований был не очень-то значителен - всего 73 пациента, из которых 44 были мужчинами, 29 женщинами. Средний возраст составил 30 лет, но 10 пациентам было более 50.У 80,8% пациентов наблюдался дефицит витамина D на уровне менее 20 нанограмм на миллилитр, а у 10% отмечался нормальный показать витамина - свыше 20 нанограмм на миллилитр. Отметим, что витамин D крайне важен для функционирования костей и иммунной системы. Большую часть этого нутриента наш организм получает под воздействием солнечного света от кожи, этот витамин также содержится в некоторых продуктах питания вроде жирной рыбы.