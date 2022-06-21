Почему любовь к телевизору чревата сердечными недугами

Согласно результатам нового исследования, каждый десятый случай ишемической болезни сердца можно было бы предотвратить, если бы люди сократили время просмотра телевизора до часа в день и меньше.Ишемическая болезнь сердца развивается, когда жировой материал накапливается внутри коронарных артерий, тем самым провоцируя их сужение и затрудняя кровоснабжение сердца. По мнению ученых, если человек существенно сократит время, которое затрачивает на просмотр телевизора, можно снизить риск развития болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.Ученые проанализировали медицинские данные 373 026 британцев в возрасте от 40 до 69 лет, которые участвуют в исследовании UK Biobank. В 2006 году, когда стартовало исследование, ни у одного из испытуемых не было ишемической болезни сердца или инсульта. Но в 2021 году специалисты обнаружили записи о 9125 случаях этих заболеваний у добровольцев.Данные, которые оказались в распоряжении экспертов, позволили предположить, что чем больше времени человек проводит у телевизора, тем выше у него риск развития ишемической болезни сердца. Любопытно, что это касается людей всех возрастов и всех уровней генетического риска.У тех, кто смотрел телевизор час или меньше, риск развития ишемической болезни был на 16% ниже, чем у тех, кто проводил за просмотром телешоу четыре часа и более. При этом у тех, кто смотрел ТВ по 2-3 часа в день, риск развития недуга снижался на 6%.Важно отметить, что проблема заключается не в самом телевизоре, а в том, сколько времени человек проводит сидя или лежа. Ведь активный образ жизни помогает снизить уровень жира в организме, предотвращает набор веса, улучшает кровяное давление и снижает риск диабета. Все эти факторы, в свою очередь, препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.