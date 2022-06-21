Эксперт назвал три главных правила здорового питания

Основные правила рационального и гармоничного питания назвал научный руководитель ФИЦ Питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян. Эти принципы помогут человеку оставаться активным и здоровым.О правилах рационального питания эксперт рассказал в рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание", пишет "РГ".Первый принцип – нужно рассчитывать количество поступающей с пищей энергии с учетом энергозатрат. Важно соблюдать этот баланс: сколько получил энергии, столько и потратил.Виктор Тутельян пояснил:- Это не значит, что надо скрупулезно считать каждую калорию. Но в среднем надо понимать, что сколько стоит по энергетической шкале. Если ты, например, походя перехватил пирожное - надо понимать, что ты получил сразу 500, а то и 600 килокалорий. Чтобы их потратить, нужно час-полтора ходить или минут 40 бегать.Правило второе – разнообразный рацион. В организм должны поступать все необходимые элементы. Эксперт отметил, что из 170 важных химических соединений примерно треть – незаменимые:- Незаменимые, или, как мы говорим, эссенциальные. Это значит, что они не могут синтезироваться в организме человека из веществ-предшественников.По мнению Виктора Тутельяна, получить все необходимое не так уж и сложно. Достаточно следить за разнообразием рациона и отдавать предпочтение обогащенным витаминами и минералами продуктам.Третье правило – не искать универсальный "суперпродукт", который удовлетворит все потребности человеческого организма. Эксперт утверждает, что такой "волшебной таблетки" просто не существует. Укрепить здоровье поможет только комплекс продуктов:- Не надо гнаться за "суперфудами" - это рекламный ход. Мы должны понимать: мы должны сами составлять этот "суперрацион" для себя и близких. И это можно сделать, используя вполне доступные продукты.