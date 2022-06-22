О чём говорят головная боль и тошнота

Иногда заболевание, вызвавшее головную боль и тошноту, может угрожать жизни человека. Медики советуют вызывать скорую, если боль:возникла после травмы;сопровождается высокой температурой и скованностью мышц шеи, кожной сыпью;очень сильная, появилась внезапно и похожа на удар грома;сопровождается судорогами, двоением в глазах, онемением или слабостью в конечностях, нарушениями речи.Врач?невролог, паркинсонолог Наталья Орышич добавляет к этому списку ещё несколько «красных флагов»: интенсивную непривычную боль и рвоту фонтаном, боль сразу после пробуждения, нарушения походки и зрения.Все эти симптомы могут указывать на опухоль, менингит или черепно?мозговую травму, которые требуют срочного медицинского вмешательстваКаковы частые причины головной боли и тошнотыГоловная боль и тошнота могут иметь разные причины, но встречаться при каком?то патологическом состоянии. Например, тошнота и рвота могут быть вызваны отравлением и привести к обезвоживанию, симптомом которого будет головная боль. Таких совпадений может быть очень много, перечислить их все нереально.Но есть состояния, при которых и головная боль, и тошнота будут признаками одного процесса. Вот они.МигреньЭто пульсирующая головная боль, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и светочувствительностью.У некоторых людей появляются предвестники мигрени, или аура, — набор признаков, по которым можно предположить, что скоро случится очередной эпизод. Это нарушения зрения, вспышки света, трудности с речью, покалывания в конечностях.Учёные долго не могли разобраться в причинах мигрени. Сейчас считается, что у некоторых людей нейроны в стволе головного мозга и системе тройничного нерва очень чувствительны. А потому неадекватно реагируют на те или иные раздражители:гормональные колебания у женщин;алкоголь;кофеин;стресс;зрительные раздражители или резкие запахи;недостаток сна или его избыток;изменения погоды;физические нагрузки;некоторые продукты — выдержанные сыры, солёную и пряную пищу, еду с сахарозаменителями или усилителями вкуса;некоторые лекарства — оральные контрацептивы, сосудорасширяющие, такие как нитроглицерин.У разных людей провокаторы могут отличаться. Так что нужно отслеживать, что именно у вас вызывает реакцию, чтобы избегать их.Что делатьС признаками мигрени обязательно нужно обратиться к неврологу. Тем более что теперь она лечится. Известен белок, из?за которого и возникает приступ — CGRP. С помощью лекарств, которые содержат антитела против него, его можно заблокировать и добиться полного исчезновения приступов головной боли и связанных с ней симптомов.Если раньше можно было бороться только с симптомами, то сейчас учёные знают, какие отделы мозга участвуют в развитии приступа, какие структуры взаимодействуют между собой и с помощью каких белков. Это дало возможность применять таргетную терапию — нацеленную на конкретные мишени. Поэтому мигрень лечится гораздо успешнее, чем раньшеЕсли вам нужно снять обострение прямо сейчас, воспользуйтесь обезболивающими препаратами, например, на основе парацетамола или ибупрофена. Но потом всё равно обратитесь к неврологу.СтрессПри стрессе, бессоннице, длительном перенапряжении глаз и жевательных мышц часто возникают. При этом у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает желудочно?кишечными заболеваниями, депрессией и тревожностью, стресс и волнения также вызывают тошноту.Что делатьЕсли симптомы появляются из?за волнения, могут помочь методики управления стрессом. Также можно обратиться к психологу или психотерапевту. Он научит справляться с негативными эмоциями.Побочный эффект лекарствВ инструкции практически к любому медикаменту можно найти головную боль и тошноту как очень часто встречающиеся побочные эффекты. Такие симптомы, например, могут вызывать противозачаточные, антигистаминные.Что делатьОбратитесь к врачу, назначившему лекарства, если вас беспокоят побочные эффекты. Иногда нужно уменьшить дозировку, иногда — подобрать аналог. Но бывает, что симптомы проходят по мере привыкания к препарату.Залог успешного лечения не только головной боли, но и вообще любого заболевания в том, чтобы пациент наблюдал за своим состоянием и обязательно давал врачу обратную связь!БеременностьТошнота относится к самым ранним признакам беременности. Чаще она проходит ко второму триместру, но может проявляться и дольше. Головные боли для беременных тоже обычное дело.Но иногда головная боль и тошнота вызваны опасным осложнением — преэклампсией. Это нарушение развития плаценты, из?за которого примерно с 20?й недели беременности повышается давление и появляется белок в моче. Преэклампсия угрожает не только ребёнку, но и жизни мамы. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с гинекологом, если заметите ещё и отёки, нечёткость зрения, боли в животе.Что делатьОбычно преэклампсию находят во время плановых дородовых осмотров. Врач обязательно измеряет давление на каждом приёме и периодически назначает анализ мочи, чтобы убедиться в отсутствии белка.Единственное лекарство от неё — это роды. В некоторых ситуациях потребуется вызвать их раньше. Иногда врач также рекомендует кесарево сечение, чтобы уменьшить риски.Есть исследования, что преэклампсию можно предотвратить. Если врач увидит у пациентки факторы риска (гипертоническую болезнь, диабет, болезни почек, ожирение, наследственность по преэклампсии), он назначит низкие дозы аспирина, чтобы предотвратить развитие заболевания.Злоупотребление психоактивными веществамиК психоактивным веществам можно отнести алкоголь, никотин, кофеин, лекарства и наркотические вещества.Даже от чрезмерного употребления кофеина и никотина появляются головная боль, тошнота, чувство нервозности, учащённый пульс.Похожие симптомы вызывает злоупотребление лекарствами, особенно если есть зависимость. О ней говорят, если человек пьёт больше 2 обезболивающих или успокоительных таблеток в неделю или более 8 в месяц. Чаще всего она возникает от нестероидных противовоспалительных препаратов на основе анальгина (особенно в комбинациях с кофеином), ибупрофена или напроксена; успокоительных и средств от бессонницы, особенно содержащих фенобарбитал.Что делатьНужно постепенно отучить организм от психоактивных веществ. Если не получается самостоятельно отказаться от них, обратитесь к специалисту. С зависимостью от табака, кофе, лекарств поможет справиться терапевт, с алкоголизмом и наркоманией — нарколог.АбстиненцияК абстиненции относится не только ломка у зависимых и похмелье у злоупотребляющих алкоголем, но и неспособность проснуться без привычной чашечки кофе или нервозность до первой сигареты с утра.После привыкания к психоактивным веществам организм не может без них нормально функционировать — они становятся частью обмена веществ. Поэтому при попытке отказа появляются неприятные симптомы, которые зависят от вещества и срока приёма. Чтобы самочувствие улучшилось, нужно снова получить необходимое. Возникает порочный круг.Например, отказ от обезболивающих при головной боли вызывает ещё большую головную боль, тошноту, раздражительность, тревожность, депрессию.Что делатьЕсли вы решили отказаться от психоактивного вещества, а абстиненция переносится слишком тяжело, обратитесь к терапевту (в случае с кофе, никотином и лекарствами) или к психиатру?наркологу. Врач поможет преодолеть это и назначит вспомогательные лекарства, которые улучшат состояние.ОтравлениеГоловная боль и тошнота возникают при попадании в организм ядовитых для него веществ. Например, угарного газа, токсинов животных, некоторых химических веществ и металлов.Что делатьПри остром отравлении нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Если же речь о хроническом состоянии и вы подозреваете, что токсины поступают в организм годами, обратитесь к врачу.Изменение уровня сахараГоловная боль и тошнота у людей с преддиабетом и диабетом могут указывать на скачки сахара. Это может произойти из?за:нарушений в питании — пропуск приёма пищи или слишком большое количество углеводов;любого заболевания, например ОРВИ;неправильной дозировки сахароснижающих препаратов, пропуска или лишнего приёма;приёма других лекарств.У диабетиков снижение и повышение глюкозы может угрожать жизни, поэтому нельзя игнорировать такие симптомы:усталость;нечёткость зрения;потливость;головокружение;бледность;изменения в поведении, например приступ агрессии.Иногда падение сахара может быть у здоровых людей. Например, из?за недоедания, беременности или некоторых заболеваний поджелудочной железы, печени, надпочечников и других органов.Что делатьПоскольку головная боль и тошнота могут быть симптомом и снижения, и повышения сахара, сначала нужно установить, что произошло. Если у вас преддиабет или диабет, ваш эндокринолог расскажет, что делать в таких ситуациях. Но в любом случае сначала измерьте уровень глюкозы, чтобы отталкиваться от него.Если у вас до этого не было проблем с уровнем сахара, скорее всего, он упал. Подумайте, когда вы ели в последний раз: возможно, вам пора перекусить. Но если такие ощущения продолжают периодически возникать, обратитесь к терапевту.ИнфекцииГоловная боль и тошнота могут возникать при любых инфекциях: ОРВИ, гриппе, ковиде и других. Так организм реагирует на выработку биологически активных веществ, отвечающих за воспаление.Иногда боль связана с синуситом — воспалением пазух: лобной и гайморовых. В них накапливается слизь и иногда гной, от этого в них повышается давление. Так что болеть будут лоб и щёки, особенно при наклонах головы, тогда как при обычной простуде болит вся голова.Что делатьОбычно простуда самостоятельно проходит за 7–10 дней. Если за неделю не стало легче или симптомы усилились, нужно обратиться к терапевту. Возможно, к вирусной инфекции присоединились бактерии и понадобятся антибиотики. Если не лечить это состояние, то инфекция может распространиться дальше и вызвать серьёзные осложнения, например пневмонию.А если осложнится бактериальный синусит, бактерии могут попасть к мозговым оболочкам и спровоцировать менингит.МенингитЭто воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг. Его могут вызвать вирусы, бактерии, простейшие и грибки.Менингит может привести к необратимому повреждению мозга и даже летальному исходу. Особенно опасен менингококковый менингит — инфекция, вызванная бактериями Neisseria meningitidis.Ранние симптомы могут быть похожи на простуду, но постепенно появляются и другие:высокая температура;скованность мышц шеи;сильная головная боль, не похожая на обычную;тошнота или рвота;трудности с концентрацией внимания;судороги;сонливость или трудности с пробуждением;чувствительность к свету;отсутствие аппетита или жажды;иногда — кожная сыпь (например, при менингококковом менингите).Что делатьПри подозрении на менингит нужно сразу вызвать скорую помощь. В больнице проведут анализы, чтобы определить возбудителя, и назначат лечение, например антибиотики.Черепно?мозговая травмаПри травмах головы, например после сотрясения, часто возникают головная боль, тошнота и потеря сознания. Кроме того, может быть:звон в ушах;сонливость;рвота;нечёткость зрения;спутанность сознания;потеря памяти о событиях незадолго до и сразу после травмы.У пожилых людей даже незначительное падение или удар может стать причиной внутричерепного кровоизлияния. Поэтому к изменению состояния нужно быть особенно внимательнымЧто делатьПосле черепно?мозговой травмы нужно как можно скорее попасть к врачу: вызвать скорую, приехать в приёмное отделение больницы или в травмпункт — в зависимости от интенсивности симптомов.Врач проведёт неврологический осмотр — проверит память, слух, зрение, рефлексы и другие функции. По результатам он сможет назначить лечение и, возможно, рекомендует госпитализацию на какой?то срок.Опухоль мозгаОпухоли по?разному влияют на мозг: сдавливают его, прорастают в соседние отделы, вызывают повышение внутричерепного давления и многое другое. Поэтому симптомы тоже отличаются разнообразием. Часто встречаются:головная боль, в том числе с рвотой и тошнотой;изменения психического состояния;судороги;парезы и параличи;нарушения зрения.Что делатьПри появлении таких симптомов нужно как можно скорее попасть к неврологу. Он расспросит, осмотрит и исходя из результатов направит на дальнейшее обследование, чтобы определиться с планом лечения.