Подсчёт калорий - это пустая потеря времени

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Многие эксперты в области диетологии и борьбы с лишним весом призывают желающих похудеть людей тщательно подсчитывать калории. Нутриционист доктор Меган Росси убеждает читателей в том, что это абсолютная потеря времени.О чём вы задумываетесь в тот момент, когда решаетесь избавиться от лишнего веса? С высокой степенью вероятности можно предположить, что первой в голову приходит методика подсчёта калорий. Очень сложно не попасть в ловушку этого распространённого метода, который основывается на правильном предположении о том, что худеют только те, кто сжигает больше калорий, чем употребляет. Однако многие люди не подозревают о том, насколько некорректной бывает информация о калорийности тех или иных продуктов питания в магазинах. Обычно количество калорий определяют в лаборатории за счёт сжигания всего продукта и выделения всех калорий до последней. Этот процесс был изобретён в конце XIX века, но проблема заключается в том, что в пищеварительной системе такого не происходит.Возьмите, для примера, миндаль. Американские исследователи доказали, что в этих орехах на 20% меньше калорий, чем упоминается на упаковке. А значит, никак не рискуя увеличить свою талию, вы можете добавить некоторое количество миндаля в свой рацион. Всё дело в том, что человеческий организм не извлекает все калории до последней из растительной пищи, к которой относится и миндаль. Это то, что специалисты называют пищевой матрицей. А в том, что касается высокопереработанных продуктов, при изготовлении которых использовались разного рода машины и сложное оборудование, то здесь дело обстоит по-другому. Тут мы действительно получаем всё до последнего, так что информация на упаковке оказывается правильной.Но ещё одна причина слабости этого метода похудения в том, что не все калории являются равными из-за сильного термогенного эффекта пищи. Когда вы сжигаете калории во время еды и переваривания, тело будет использовать разные калории по-разному в зависимости от специфичности пищи. Цельные продукты вроде фруктов, овощей и орехов, которые нуждаются в интенсивном пережевывании, расщепляются и перерабатываются с более высоким термогенным эффектом, чем переработанная пища, над которой не нужно особо трудиться челюстям. Это говорит о том, что худеть нужно не за счёт строгого подсчёта калорий, а за счёт ограничения продуктов, прошедших через интенсивную переработку.