Незаметные признаки того, что вы теряете здоровье

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К сожалению, подавляющее количество людей предпочитают игнорировать симптомы наступающей болезни. Мы так привыкли к мысли о собственной неуязвимости, что каждая простуда становится настоящим сюрпризом, а уж более серьезный диагноз и вовсе оказывается громом среди ясного неба.Вот несколько неявных, но очень опасных признаков того, что вы незаметно теряете здоровье.Потеря весаЕсли вы потеряли более пяти килограмм за короткое время, без диет и спортивных упражнений, то стоит обратиться к врачу. Это один из признаков рака поджелудочной железы, пищевода и легких. Люди, к сожалению, легко игнорируют потерю веса, списывая все на внешние причины.Проблемы с зубамиИзношенная эмаль часто становится признаком кислотного рефлюкса, неприятной и сложной болезни. Кислоты из пищевода растворяют эмаль на тыльной стороне зубов — в отличие от сладких напитков, которые воздействуют на фронтальную сторону. Если вы заметили эту проблему, немедленно обратитесь к врачу. Без лечения кислотный рефлюкс не только приводит к разрушению зубов, но и в разы увеличивает риск развития рака пищевода.Зуд и сыпь на кожеБолезненные высыпания на коленях, локтях и коже головы выглядит точь-в-точь как экзема. Однако, это может быть куда более серьезной проблемой. Целиакия, аутоиммунное заболевание, вызывает именно эти симптомы. Может быть, вам придется навсегда отказаться от содержащих глютен продуктов.Сбои кишечника и мочеполовой системыСлишком частые позывы к туалету могут сигнализировать либо о проблемах с мочевым пузырем, либо о прогрессирующем раке простаты. Запор или понос – признаки заболевания толстой кишки. Конечно, и то, и другое вполне может быть вызвано внешними причинами, однако, если недомогание растягивается больше, чем на неделю, поход к врачу откладывать не стоит.Изменение почеркаБолезнь Паркинсона означает отмирание нервных клеток головного мозга. Самое ужасное, что никаких резких изменений больной не замечает и не прибегает к диагностике. Однако исследования позволили доказать корреляцию сбивчивого почерка пациента и болезни. Мозг прекращает вырабатывать допамин, химическое вещество посылающие сигналы, чтобы конечности пришли в движение. Это вызывает ригидность мышц рук, влияющую на почерк. Другими маркерами наступающей болезни являются внезапная потеря обоняния и очень интенсивные сновидения.Внезапный гневБолее половины пациентов, страдающих тяжелой формой депрессии, подвержены припадкам внезапного гнева. Такую проблему не вылечить одними лекарствами: понадобится работа с когнитивным психологом. Если вы заметили, что в течение двух недель подряд срываетесь по пустякам, то стоит обратиться за консультацией. Запущенная депрессия вполне может перерасти в обссессивно-компульсивное расстройство.Постоянный кашельКак правило, кашель вовсе не означает рак. Однако затяжные приступы кашля без видимых причин — простуды, аллергии, астмы — уже повод насторожиться. К сожалению, он может сигнализировать о прогрессирующем раке легких. В сопровождении хрипоты — рака горла и гортани. Мы рекомендуем вам проходить онкологические обследования не реже раза в год.