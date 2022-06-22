Несколько способов помогают снижать давление без таблеток: врач Утин

Уменьшение веса, отказ от избыточной соли, адекватные физические нагрузки были названы кардиологом Алексеем Утиным в числе способов, помогающих снижать высокое артериальное давление без таблеток.Врач констатирует, что проблема повышенного кровяного давления, гипертонии широко распространена среди россиян.«Каждый второй россиянин страдает от гипертонии, но не каждый знает об этом: только 23 процента контролируют свое артериальное давление», - заявил кардиолог Алексей Утин.Медик сообщил, какие способы помогают снижать высокое давление без таблеток. Кардиолог подчеркнул: для здоровых показателей давления важно не иметь лишнего веса.«Избыточный вес можно определить по размеру окружности талии: у мужчин это более 102 сантиметров, у женщин – более 88. Каждый килограмм потерянного веса снижает давление на одну единицу. По эффективности это сопоставимо с работой лекарственного препарата», - проинформировал эксперт.Еще один способ, названный врачом, состоит в том, чтобы следовать правильному питанию, контролировать количество поедаемой соли.Также Утин посоветовал россиянам больше двигаться – физическая активность способствует расширению сосудов и лучшей проводимости крови, ее обогащению кислородом, что позитивно сказывается на давлении.Другими способами, которые помогают снижать давление без таблеток, кардиолог назвал следующие меры.Защита от стресса.Ограничение алкоголя.Нормализация сна.Контроль потребляемого кофеина.