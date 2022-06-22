Названы 5 ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Замена полноценного завтрака чашкой кофе на бегу или употребление неподходящих продуктов были названы диетологами в числе типичных ошибок, допускаемых людьми во время первого приема пищи.«Завтрак является одним из самых важных приемов пищи, если вы хотите сохранить свой организм как можно дольше молодым и здоровым», - об этом в интервью рассказали зарубежные диетологи Роксана Эхсани и Джонатан Вальдес.Специалистами были названы ряд ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм.Кофемания. Многие люди ограничиваются утром лишь кофе или пьют его в сладком виде, с добавлением разных подсластителей, кремообразных жирных и сладких наполнителей, сиропов.«Сладкие кофейные напитки вроде латте или кофе с подсластителями содержат много калорий и провоцируют всплески уровня сахара в крови, упадка энергии», - сообщили эксперты.Употребление переработанного мяса. Колбаса или сосиски с утра на голодный желудок – это тоже ошибка, поскольку организм вместо полезных веществ получает чрезмерную дозу переработанных жиров, красителей, других добавок. Подобная привычка ускоряет процесс старения.Отсутствие фруктов или овощей. Их следует употреблять вместе с кашей, йогуртом, хлебом (лучше цельнозерновым) с маслом – так организм получит антиоксиданты, способные противостоять быстрому старению. Нежелание есть овощи и фрукты – это ошибка, убеждены диетологи.Недостаточное питье воды. Если вы не пьете воду утром, то увеличиваете число факторов, способствующих раннему старению.«Вода помогает полезным веществам перемещаться по телу, поэтому её надо пить много и начинать прямо с завтрака», - постулировали эксперты.Отказ от завтрака. При отсутствии времени на полноценный завтрак диетологи рекомендуют съесть банан или горстку орехов, с которыми организм получит нужные ему питательные вещества хотя бы в минимальном количестве. Слишком долгая пауза без пищи – ошибка, из-за которой может пострадать пищеварение.