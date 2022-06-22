Названы 5 ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм
«Завтрак является одним из самых важных приемов пищи, если вы хотите сохранить свой организм как можно дольше молодым и здоровым», - об этом в интервью рассказали зарубежные диетологи Роксана Эхсани и Джонатан Вальдес.
Специалистами были названы ряд ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм.
Кофемания. Многие люди ограничиваются утром лишь кофе или пьют его в сладком виде, с добавлением разных подсластителей, кремообразных жирных и сладких наполнителей, сиропов.
«Сладкие кофейные напитки вроде латте или кофе с подсластителями содержат много калорий и провоцируют всплески уровня сахара в крови, упадка энергии», - сообщили эксперты.
Употребление переработанного мяса. Колбаса или сосиски с утра на голодный желудок – это тоже ошибка, поскольку организм вместо полезных веществ получает чрезмерную дозу переработанных жиров, красителей, других добавок. Подобная привычка ускоряет процесс старения.
Отсутствие фруктов или овощей. Их следует употреблять вместе с кашей, йогуртом, хлебом (лучше цельнозерновым) с маслом – так организм получит антиоксиданты, способные противостоять быстрому старению. Нежелание есть овощи и фрукты – это ошибка, убеждены диетологи.
Недостаточное питье воды. Если вы не пьете воду утром, то увеличиваете число факторов, способствующих раннему старению.
«Вода помогает полезным веществам перемещаться по телу, поэтому её надо пить много и начинать прямо с завтрака», - постулировали эксперты.
Отказ от завтрака. При отсутствии времени на полноценный завтрак диетологи рекомендуют съесть банан или горстку орехов, с которыми организм получит нужные ему питательные вещества хотя бы в минимальном количестве. Слишком долгая пауза без пищи – ошибка, из-за которой может пострадать пищеварение.
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