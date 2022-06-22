Молодость кожи: 8 продуктов, которые содержат коллаген

Коллаген — незаменимый белок, составляющий основу соединительной ткани и отвечающий за молодость вашей кожи. Для того, чтобы кожа была упругой, включите в свой рацион продукты, которые способствуют его выработкеВсе хотят иметь красивую кожу без морщин. Для этого, она должна получать все необходимые питательные вещества. Особенно важен коллаген и продукты, которые содержат коллаген. К сожалению, косметические средства не помогут сохранить кожу здоровой, если вы питаетесь не сбалансированно. В этой статье мы поделимся с вами списком из 8 продуктов, которые либо содержат коллаген, либо способствуют его выработке. Этот белок не только сохраняет кожу молодой и упругой, но и обеспечивает хорошее здоровье суставов.8 продуктов, которые содержат коллаген полезный для кожиЧто такое коллаген?Коллаген — это белок, возможно, самый важный из тех, что присутствуют в нашем организме. Волокна коллагена гибкие и прочные. Их можно найти в коже, костях, мышцах, сухожилиях и суставах.Наше тело производит коллаген естественным образом. Тем не менее, со временем мы теряем эту способность. Именно тогда появляются морщины на коже, воспаления в суставах, слабость костей и т.д.По этой причине, крайне важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой продуктами, которые содержат коллаген, или теми, которые способствуют его формированию.Зачем он нужен для нашей кожи?Вы знаете, что наша кожа состоит в основном из коллагена? В частности, этот белок и придает ей упругость и эластичность. По этой причине, важно убедиться, что продукты, которые вы едите, содержат достаточное количество коллагена.В молодости наш организм постоянно регенерирует коллаген, именно поэтому молодая кожа более гладкая, упругая и молодая. Но чем старше мы становимся, начиная примерно с 30 лет, тем более дряблой выглядит кожа. На ней начинают появляться первые морщины.Все эти продукты отличаются повышенным содержанием коллагена, или же способствуют его синтезу.1. ЧеснокЧеснок обязательно должен присутствовать в нашем рационе. Этому есть много причин. Во-первых, это лекарственное растение, говоря точнее, природный антибиотик. Во-вторых он содержит много серы. Возможно вы этого не знали, но этот минерал помогает очистить организм от токсинов и способствует образованию коллагена.Для того, чтобы это средство было наиболее эффективным, вы должны есть дольки чеснока в сыром виде.2. ЛукЭтот овощ принадлежит к той же группе, что и чеснок. Следовательно он обладает схожими свойствами.В частности, лук увеличивает выработку коллагена и улучшает кровоток. Кроме того, он, как и чеснок, содержит серу, а значит помогает вывести токсины из нашего организма.3. Красная рыбаХотя жирная рыба содержит мало коллагена, следует отметить, что это пища, очень богата лизином. Эта аминокислота очень важна для формирования коллагена. Кроме того, рыба содержит жирные кислоты, которые очень полезны для питания кожи.Однако следует иметь в виду, что в красной рыбе большого размера (лосось, тунец, рыба-меч) могут быть тяжелые металлы. Следовательно, рекомендуем выбирать сорта небольшого размера, такие как сардины, скумбрия или килька.4. МясоКоллаген — это то, что определяет жесткость мяса. Другими словами, это жесткие волокна, которые трудно жевать. Мы рекомендуем, в частности, говядину, курицу или индейку. Некоторые части, например, свиные ножки, содержат коллаген в больших количествах.5. Бульон на хрящахХотите узнать, какое распространенное блюдо полезно и наиболее богато коллагеном? Конечно же, речь идет о мясной похлебке. Для ее приготовление используется мясо на костях с хрящами.Традиционный испанский рецепт очень прост: варите мясной бульон (кости, в том числе) и овощи на очень медленном огне в течение нескольких часов.Этот рецепт проверен десятилетиями. Такой способ приготовления позволяет извлечь все питательные вещества из костей.6. Лесные ягодыЯгоды красного или фиолетового цвета, например, ежевика, смородина, клубника или черника, очень богаты ликопеном, который необходим для здоровья кожи.Это вещество является мощным антиоксидантом. Он также присутствует в некоторых овощах красного цвета и стимулирует выработку коллагена.7. Молочные продуктыМолоко и его производные содержат два вещества: пролин и лизина. Эти аминокислоты способствуют образованию коллагена в организме. Но, для того, чтобы эти питательные вещества лучше усвоились, советуем есть молочные продукты отдельно от основных приемов пищи.8. ЧайЧай — это древний напиток, его ценят за многочисленные полезные свойствами для нашего здоровья. Он не содержит коллаген, однако в чае есть катехины.Эти мощный природный антиоксидант, который борется со свободными радикалами и предотвращает сокращение выработки коллагена, связанной с возрастом. Какой сорт вам нравится больше: черный, красный, зеленый или белый?