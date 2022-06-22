Эндокринолог назвала важную утреннюю привычку

Главную и наиболее полезную утреннюю привычку назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Эксперт советует пить с утра натощак теплую«Стакан теплой воды (порядка 40 градусов) натощак, сразу после сна, существенно улучшит ваше здоровье»,— написала она.Холодную или даже воду комнатной температуры пить не следует, предупредила врач. Она объяснила, что при внутренней температуре тела в плюс 38 градусов, попадание менее теплой воды на мускулатуру пищеварительной системы вызывает небольшой спазм. И чем холоднее вода, тем сильнее спазм.Стакан теплый воды с утра поможет улучшить работу желчного пузыря. Главное — не переусердствовать с температурой.«Все, что выше 60 градусов, уже опасно с точки зрения онкологии. У народов, предпочитающий очень горячий чай, заметно больше случаев рака пищевода»,— сообщила Павлова.