Может ли сидячая работа приводить к камням в почках: объясняет врач

Вызывать появление камней в разных органах могут многочисленные факторы, и одним из них является малоподвижность, говорит врач, терапевт и кардиолог Алексей Жито.Медик сообщил в интервью, что пусковым механизмом развития камней в почках, а также в других органах является застойный процесс, нарушающий их нормальное кровоснабжение и функционирование.«Механизмы образования камней абсолютно разные. В частности, можно выделить такой механизм, как стаз, то есть застой», - сказал Алексей Жито.По словам врача, застойное явление может лежать в основе появления камней в почках (конкретно в организме возникает застой мочи, и в ней кристаллизуются отдельные компоненты). Сидячая работа и в целом во многом сидячий образ жизни способствуют подлобному застою, поскольку в таком положении тела развиваются соответствующие нарушения – например, происходит сдавливание мочевого пузыря и мочеточника, ухудшающее их кровоснабжение.Также малоподвижность и сидячая работа повышают риск образования камней в простате у мужчин и других органах, добавил Жито. У человека с недостатком движения, органы, ответственные за секрецию, начинают работать неактивно, вяло – это замедляет выделение производимых ими веществ, которые загустевают, затвердевают и превращаются в камни.«При малоподвижном образе жизни камни могут образоваться в поджелудочной железе, селезенке, предстательной железе у мужчин», - предостерег эксперт.