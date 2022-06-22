«Прокапаться» не поможет: топ-5 болезней, повышающих риск инсульта

Инсульт — одна из главных причин смерти и инвалидности в мире. При этом, согласно некоторым данным, более 80 процентов случаев можно было бы предотвратить, если знать о рисках. Некоторые болезни повышают их в несколько раз.«Прокапаться» и «почистить сосуды» не поможетЕсть риски, на которые мы повлиять никак не можем — их называют неконтролируемые. Для инсульта к таким относятся:наследственность,возраст,пол.По словам врача-невролога Дмитрия Хуторова, считается, что у женщин больше факторов, которые могут повышать риск сосудистой катастрофы — влияют беременность, прием оральных контрацептивов. Кроме того, женщины чаще болеют системной красной волчанкой и мучаются от мигрени с аурой, что также может увеличивать риски.Но есть и контролируемые факторы риска — и здесь в силах человека что-то изменить. В этот список входят курение, увлечение алкоголем, малоподвижный образ жизни и так далее.- В нашей стране под профилактикой инсульта часто понимают прохождение курсов нейрометаболических препаратов для «чистки сосудов» либо госпитализацию в стационар, чтобы «прокапаться». Но эти меры никак не влияют на снижение рисков развития инсульта, — отмечает Дмитрий Хуторов.Топ-5 болезней, из-за которых можно легко заработать инсультДмитрий Хуторов перечислил пять основных болезней, которые чаще всего приводят к инсульту.1. ГипертонияПо оценкам эпидемиологических исследований, почти каждый второй человек, страдающий повышенным давлением, об этом не знает. И соответственно, никак не лечится. Все потому, что гипертония, как правило, никак себя не проявляет — до поры до времени у нее нет характерных симптомов. При этом из-за нее случается практически половина всех инсультов.- Высокое артериальное давление создает нагрузку на все кровеносные сосуды, включая те, которые ведут к головному мозгу. Постоянная дополнительная нагрузка повреждает сосуды, делая их более твердыми и узкими. А в некоторых случаях может привести к тому, что ослабленный сосуд просто лопнет внутри мозга, став причиной геморрагического инсульта, — объясняет невролог.СправкаИдеальным артериальное давление считается, когда показатели на тонометре находятся между 90/60 мм рт.ст. и 120/80 мм рт.ст. При сахарном диабете артериальное давление не должно превышать 130/80 мм рт. ст.О высоком давлении говорят тогда, когда тонометр показывает 140/90 мм рт.ст. и выше (или 150/90 мм рт.ст. и выше, если человек старше 80 лет).- Измеряйте давление дважды в день, в идеале — утром и вечером. Каждый раз делайте два измерения с интервалом в одну минуту. В течение 7 дней записывайте показатели в дневник давления, чтобы потом при необходимости показать его врачу. Если ваше давление постоянно выше 140/90 мм рт. ст., но общий риск инсульта низкий, доктор вам порекомендует внести изменения в свой образ жизни (скорректировать рацион питания, похудеть, бросить курить и так далее). При высоком риске инсульта, кроме изменения образа жизни, потребуется назначение лекарств для снижения давления, — объясняет невролог.2. АтеросклерозЭто воспалительное заболевание стенок артерий, при котором сосуды забиваются жировыми отложениями — так называемыми бляшками, вызывая уплотнение и сужение просвета артерий. В итоге растет риск образования тромбов, которые в будущем могут блокировать приток крови к головному мозгу и вызвать ишемический инсульт.А главным «ускорителем» развития атеросклероза, как известно, считают высокий уровень холестерина. Как объяснил невролог, большая часть холестерина вырабатывается печенью. «Плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности) переносят холестерин из печени к клеткам, которые в нем нуждаются. Если его слишком много, он может накапливаться в стенках артерий. «Хороший» холестерин (липопротеины высокой плотности) переносят плохой холестерин из клеток обратно в печень, где он расщепляется или выводится из организма.- Для диагностики высокого уровня холестерина используют не только показатели общего уровня холестерина, но и липидограмму — этот анализ крови показывает те самые ЛПНП и ЛПВП. Также можно выполнить УЗИ сосудов шеи — если в них найдут бляшки, значит, они могут быть и в других сосудах. Кстати, основное показание для выполнения УЗИ сосудов шеи — именно скрининг на атеросклероз, а не головная боль или головокружение. К этим состояниям полученные результаты УЗИ не имеют никакого отношения, — говорит врач.3. Фибрилляция предсердийЭто самый частый вид аритмии — нарушения ритма сердца.- Фибрилляция предсердий (ее еще называют мерцательная аритмия) повышает риск инсульта в 5 раз. При такой аритмии верхние камеры сердца (предсердия) сокращаются беспорядочно и иногда так быстро, что сердечная мышца не может как следует расслабиться между сокращениями и в оставшейся крови может образоваться сгусток (тромб), который потом попадет в кровеносные сосуды, снабжающие мозг, — поясняет Дмитрий Хуторов.Вот три симптома, по которым можно заподозрить ФП:сердцебиение или ощущение перебоев работы сердца,головокружение,одышка.- Чаще для диагностики фибрилляции предсердий используется ЭКГ или суточное мониторирование ЭКГ. Самому можно также выявить аритмию по пульсу на запястье, который показывает частоту сердечных сокращений. Нерегулярный сердечный ритм при проверке пульса можно почувствовать даже пальцами, — говорит доктор.4. Сахарный диабетУ человека с этим хроническим заболеванием вероятность инсульта примерно в 2 раза выше, чем у его сверстников без диабета. Дело в том, что высокий уровень сахара в крови повреждает сосуды, делая их жесткими, и способствует развитию атеросклероза. Далее ситуация может развиваться по известной схеме — накопление жировых отложений в сосудах, образование тромба, инсульт.Сахарный диабет 2-го типа некоторые могут не замечать годами. Вот 6 основных симптомов, которые не стоит оставлять без внимания:жажда,частое мочеиспускание,повышенная усталость,иногда потеря веса,медленное заживление порезов и ран,снижение остроты зрения.- Диабет диагностируется с помощью анализа мочи и исследования крови — на уровень глюкозы и на гликированный гемоглобин (он показывает уровень глюкозы в крови за последние 2-3 месяца). Также есть тест на толерантность к глюкозе — он показывает уровень сахара в крови до и после употребления сладкого напитка, — говорит врач.5. Мигрень с ауройЭто один из основных, но редких факторов риска инсульта, и о нем важно знать. У страдающих мигренью с аурой (а это примерно 30% всех мигреней) риск получить ишемический инсульт вдвое выше, чем у тех, у кого ее нет.- Тем не менее общий риск, связанный с мигренью, по-прежнему очень низкий, и у вас гораздо больше шансов получить инсульт из-за других факторов риска — курения или высокого кровяного давления, — уточняет специалист.Как проявляется мигрень с ауройПриступы такой мигрени обычно начинаются с «ауры», состоящей из одного или нескольких симптомов — они развиваются в течение 5 минут и длятся менее часа, после чего начинается головная боль.Самая распространенная аура — зрительная (человека могут беспокоить мигающие огни в глазах, зигзаги, искры или пустые пятна), также есть более редкие виды ауры — сенсорная и с речевыми нарушениями.- Иногда симптомы мигрени могут имитировать инсульт, но причины появления симптомов у них разные. Инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, а мигрень — из-за проблем с работой тройничного нерва, сосудов и выделяющихся нейромедиаторов. Даже есть отдельный термин «мигренозный инсульт» — он обозначает ишемический инсульт из-за образовавшегося тромба, который происходит во время мигрени, — говорит врач.