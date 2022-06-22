Диетолог Соломатина: овощи из любимого винегрета могут вызвать прибавку в весе

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Из комментария диетолога Елены Соломатиной следует, что овощи, входящие в состав популярного винегрета, могут поспособствовать набору веса.Диетолог Соломатина напомнила в интервью, что не всякие дары природы могут быть полезными для похудения или поддержания здорового веса. И ягоды, и фрукты, и овощи в некоторых случаях вполне способны влиять на организм таким образом, что возникают процессы, ведущие к увеличению жира и веса.Говоря о том, какие овощи могут вызвать прибавку в весе, Соломатина заметила: ими являются ингредиенты популярного у россиян блюда – винегрета. По словам диетолога, варка картофеля, свеклы и моркови превращает их в «убийц» подтянутой фигуры»: в них образуется много крахмала и резко повышается гликемический индекс. Иначе говоря, эти овощи в вареном виде могут влиять на повышение уровня сахара в крови, перегружают организм углеводами, которые, не расходуясь в виде физической активности, откладываются в жир.«В отварном варианте крахмалистый состав продуктов для винегрета способствует образованию жиров. Его любители рискуют поправиться, учитывая то, что овощную закуску мы обильно поливаем растительным маслом», - поделилась мнением врач-диетолог.Специалист советует, прежде всего, придерживаться умеренности в еде. Эксперт предупредила, что употребление большого количестве черешни, арбуза, а также смузи из многих перемолотых фруктов и ягод тоже могут повышать углеводную нагрузку на организм и способствовать прибавке в весе.