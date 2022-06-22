7 безобидных летних привычек, которые убивают наши почки

Увы, многие из летних лакомств и занятий способны нанести нашему здоровью непоправимый вред. Поэтому не расслабляемся даже в отпуске — и следим за своим здоровьем.Лето — любимое время года для многих. Но пока вы наслаждаетесь ласковым солнцем и спасаетесь от палящего зноя, отдыхаете на пляже или радуетесь дачному отдыху с шашлыками, ваши почки могут серьезно пострадать.Какие летние развлечения и привычки могут навредить здоровью почек? Об этом рассказывают специалисты.Врач уролог-андролог «СМ-Клиника»- Так ли безобидны наши привычные летние развлечения, какими кажутся на первый взгляд? Разберем каждое из них, а также то, как обезопасить свое здоровье в жаркий период года.Холодные кофейные напиткиКофе — незаменимый напиток жителя мегаполиса, но с повышением температуры воздуха за окном горячие напитки уходят на второй план. Чем жарче, тем выше интерес к его холодным вариантам — фраппе, колд брю и другие. Мы думаем, что это не полноценный кофе, а некий коктейль, поэтому в течение дня можем выпить слишком много чашек.Между тем содержащие кофеин напитки являются диуретиками, проще говоря — мочегонными. То есть объем жидкости в организме кофе по большому счету не восполняет, но способствует ускорению выделения мочи, вместе с тем организм теряет жидкость с потом.В особенно жаркий день это может привести к довольно плачевным событиям, вплоть до обезвоживания.Кроме того, если слишком часто пить что-либо с кофеином, риск появления мочекаменной болезни возрастет. Дело в том, что кофе способен связываться в пищеварительном тракте с кальцием, а потом он выводится почками в виде соединения соли.Кофейным напиткам лучше предпочесть натуральные соки или простую негазированную воду.Белковая диетаВы не сидите на диете? Не спешите с такими выводами. Если вы каждые выходные (а кому повезло больше жить рядом с лесом — то и чаще) отправляетесь на шашлыки, поедаете их с разными соусами, «забывая» про свежие овощи, вы в зоне риска. Питание с высоким содержанием белка при скудном количестве клетчатки, содержащейся в растительных продуктах, создает условия для развития мочекаменной болезни.Пользуйтесь простым правилом: если треть вашей тарелки занимает мясо, то две трети должно приходиться на овощи.Купание в прохладной водеКазалось бы — здесь все очевидно. Но с небольшой оговоркой — само по себе купание в холодной или прохладной воде, переохлаждение не станет причиной болезни, но создаст условия для ее появления.Особенно неблагоприятно купание в водоемах со стоячей водой, ведь это очень дружелюбная среда для патогенных микроорганизмов, инфицирование которыми происходит достаточно легко.Акклиматизация в новом месте, переохлаждение во время купания, прогулки в мокрой одежде, — все это создает условия для проверки иммунитета на прочность. В зоне особого риска — дамы: из-за анатомических особенностей женского организма патогенная флора быстро и просто попадает в мочевой пузырь. В результате развивается цистит.«Прививка» от развития этой болезни довольно проста: соблюдайте простые правила гигиены, переодевайтесь в сухую одежду, одевайтесь по погоде, а при возникновении неблагоприятных симптомов — не принимайте лекарства самостоятельно — обратитесь к врачу.Врач-уролог, андролог. Доктор медицинских наук. Член Европейской ассоциации урологов (EAU).Недостаток жидкостиСлишком мало пить — очень вредно для почек в любое время года. Объем потребляемой жидкости в норме должен составлять 1,5-2 литра (до 30 мл на 1 кг по мнению ВОЗ), а в жаркую погоду целесообразно выпивать до 2,5 — 3 литров (для среднестатистического человека массой 80-90 кг). Не соблюдаете это правило? Рискуете получить камни в почках.Самокаты и велосипедЛетом люди часто ездят на самокатах, велосипедах и скейтбордах, с которых легко упасть и заработать травму почек. Помните о главном симптоме такой травмы — кровь в моче. Если вы заметили этот признак, необходимо срочно обратиться к врачу.Лимонады и свежевыжатые сокиВсе сладкие газированные напитки содержат в большом количестве фруктозу. Это один из главных продуктов, приводящих к ожирению, которое в свою очередь приводит к повышению артериального давления и нарушению функции почек. Кроме этого, фруктоза повышает риск развития камней в почках.Кто-то может подумать, что свежевыжатый сок — менее опасный напиток, но это не так: он повышает риск развития подагры и камней в почках. Лучше пить воду с лимоном.Слишком много фруктов и арбузовОсобенно опасно на фрукты налегать людям, у которых и так есть лишний вес. Фрукты содержат большое количество фруктозы, которая стимулирует аппетит, это, в свою очередь, может привести к еще большему увеличению массы тела, артериальной гипертензии и нарушению функции почек. Фрукты лучше есть после приема основных блюд и до 18.00.Отдельно стоит отметить арбузы: они увеличивают диурез (образование и выделение мочи). Если у человека имелись мелкие камни в почках, это может привести к их выходу в мочеточник и развитию почечной колики.