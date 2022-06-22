Названы привычки, делающие нас старше

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Американские ученые из Клиники Майо определили несколько привычек, которые ускоряют внешние признаки старения. В частности, приводят к появлению более глубоких морщин на коже, и особенно в зоне лица.Лицо является не только зеркалом души, но и основной зоной нашего тела, по взгляду на которую окружающие делают предположения о биологическом возрасте человека. Гладкое лицо без морщин визуально омолаживает, особенно, если под кожей сохраняются какие-либо запасы жира. А вот испещрённое морщинами, глубокими линиями и другими возрастными изменениями лицо точно прибавит годы, даже если по паспорту мы будем ощутимо моложе. Американские учёные назвали несколько привычек, которые приводят к более быстрому старению кожи.Во-первых, это курение, которое и без того очень вредно для здоровья. Во-вторых, приём солнечных ванн. К сожалению, многие отправляющиеся за южным загаром люди не подозревают, что тем самым они внешне ускорено стареют, поскольку ультрафиолетовое излучение очень негативно воздействует на кожу и приводит к образованию морщин и пигментных пятен. Если вы отказываетесь от увлажняющих средств, то ещё один фактор риска. Не последнее значение имеет и питание. Большое количество углеводов и насыщенных жиров также приводит к ускоренному внешнему старению, как и напитки с большим количеством сахара. А лучшим выбором в этой связи остаётся вода или соки, которые сделаны в домашней обстановке без добавления сахара. Естественно, что алкоголь тоже способствует быстрому старению, причём практически все его разновидности. Не последнее значение в этом вопросе играет и генетика, но на неё мы влиять, к сожалению, не можем.