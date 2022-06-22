Стоматолог Каплан рассказала, когда от чистки зубов больше вреда, чем пользы: «Повреждения необратимы»

Да, чистить зубы иногда очень даже вредно! Стоматологи предупреждают — излишнее усердие любителей гигиены способно навредить здоровью. Вот после этих продуктов и напитков в течение часа зубную щетку в руки лучше не брать.Вроде бы несложная наука — чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Стоматологи все время напоминают пациентам о необходимости регулярной гигиены полости рта, но не все предупреждают — как это правильно делать.Например, не все в курсе, что помимо зубов надо чистить еще и язык, что не стоит «драить» зубы особенно усердно, а зубную щетку стоит менять как можно чаще.Но есть еще один важный нюанс, не учитывая который можно нанести серьезный вред эмали.Ни в коем случае нельзя чистить зубы после того, как вы съели или выпили определенные продукты и напитки. Об этом предупредила стоматолог из Калифорнии Мэдисон Каплан.Не чистите зубы послекофе,апельсинового сока,кислых напитков и фруктов (например, ягод — в том числе клубники),воды с добавлением лимона или других цитрусовых.- Все они содержат много кислоты. Поэтому, если вы почистите зубы после употребления одного из этих напитков и продуктов, вы, скорее всего, повредите эмаль зубов, — говорит Мэдисон Каплан. — Хотя эмаль зуба по плотности сравнима с костями, чистка сразу после кислых продуктов может ослабить ее структуру. Щетинки щетки втирают кислоту в пористую эмаль зубов, что со временем может привести к необратимому повреждению.Если эмаль зуба будет повреждена, может развиться кариес, чувствительность к горячему и холодному, отмечает доктор.Ждем часСтоматолог предупреждает, что после кофе, кислого морса или воды с лимоном зубы надо чистить не раньше, чем через час. Это рекомендации Американской стоматологической ассоциации (ADA). Подтверждено это исследованием 2018 года, опубликованном в Journal of Physics Conference Series. В 2004 году другое исследование также показало, что зубы будут лучше защищены, если их не чистить в течение 30-60 минут после употребления продуктов и напитков с «разъедающим эффектом».Если нет времени ждатьЕсли вы пьете и едите что-то кислое, рекомендуется полоскать рот обычной водой или жевать резинку без сахара.- Чем больше скопившейся пищи и бактерий вы сможете «вымыть» из зубов, тем будет лучше для здоровья полости рта, — сказала Каплан. — Поможет сохранить красивой вашу улыбку и употребление большого количества воды в течение дня. При этом вода и жвачка не отменяют правила чистить зубы два раза в день в течение двух минут (и уделять внимание участкам между зубами).